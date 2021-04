L’E3 2021 sera un événement purement virtuel, aura lieu en juin – mais sans Sony!

Au cours de l’année écoulée, la pandémie corona a largement changé la vie sociale telle que nous la connaissons. Par exemple, de nombreuses personnes travaillent au bureau à domicile depuis de nombreux mois, tandis qu’une grande partie des magasins et toute la gastronomie en Allemagne sont affectées à plusieurs reprises par des fermetures plus longues. Même les grands salons comme ça gamescom dans la pure métropole de Cologne ou de la E3 Los Angeles a dû garder ses portes fermées en 2020. En guise de substitut, de nombreux événements numériques ont été organisés en grande partie par les éditeurs et les développeurs eux-mêmes.

Dates et contenu de l’E3 2021 connus

On ne sait pas encore sous quelle forme la gamescom se déroulera cette année. Mais ça pourrait une solution hybride être considéré.

Lors de l’E3 de cette année, les organisateurs de l’ESA ont enfin partagé leurs projets spécifiques avec le public. Ainsi, le salon, qui s’adressait principalement aux visiteurs professionnels sur place, se tiendra du 12 au 15 juin 2021 se produire. Dans ce contexte, les contenus de Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games et Koch Media, tels que le Association des logiciels de divertissement (ESA) a annoncé aujourd’hui.

« Pendant plus de deux décennies, l’E3 a été le lieu privilégié pour présenter le meilleur de l’industrie du jeu vidéo tout en unissant le monde grâce aux jeux », a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et chef de la direction de l’ESA. « Nous développons l’E3 de cette année en un événement plus complet, mais nous essaierons toujours de ravir les fans avec des révélations importantes et des opportunités d’initiés qui feront de cet événement une pièce maîtresse indispensable pour les jeux vidéo. »

Les développeurs et éditeurs de jeux présenteront leurs jeux «directement aux fans du monde entier» à l’E3 2021, a déclaré l’ESA. Grâce à des partenaires médias mondiaux inopinés, l’accès au contenu de l’E3 2021 est gratuit.

Sony et Cie sont absents de l’E3 2021

Si vous regardez de plus près la liste des éditeurs, vous remarquerez qu’il manque quelques grands noms. Comme les années précédentes, Sony, par exemple, n’est encore une fois pas impliqué. Cependant, le manque de participation de la société japonaise n’est pas particulièrement surprenant. Grâce à nos propres événements en direct comme le État des lieux Sony n’est tout simplement plus dépendant de salons comme l’E3, qui a lieu chaque année en juin. Étant donné que l’E3 n’est organisé que numériquement cette année, l’intérêt pour Sony a probablement encore diminué.

Les autres éditeurs dont la participation n’a pas encore été confirmée ou non répertoriée par l’ESA sont Square Enix, Electronic Arts et Activision Blizzard. Cependant, il est possible que ces entreprises déclarent prochainement leur participation. Des événements numériques propres à d’autres moments de l’année sont également envisageables.

le E3 2022 Selon l’ESA, il devrait à nouveau permettre une rencontre personnelle et se dérouler comme d’habitude en juin.