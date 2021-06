L’E3 2021 propose une nouvelle mise à jour de son calendrier d’événements

L’Entertainment Software Association, l’organisation en charge de l’organisation de l’E3, a enfin présenté de nouveaux détails et mises à jour sur le calendrier des événements qui sont prévus ce week-end lors de l’une des conventions les plus importantes du monde des jeux vidéo.

Lors du lancement du premier agenda des événements, il y avait une certaine confusion liée aux conférences et présentations que les entreprises présenteront cette année. Heureusement, ceux qui souhaitent en savoir plus sur les versions suivantes ont désormais un aperçu plus détaillé de ce que l’E3 2021 a à offrir.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cyberpunk 2077 : Vidéo de l’entreprise parodiant ses fuites de bugs

L’E3 2021 se déroulera virtuellement du 12 au 15 juin, composé de quatre jours de conférences et de présentations exclusives. La présence de certaines inclusions jusque-là inconnues est mise en évidence, comme la conférence Warner Bros. Games « Back 4 Blood », qui aura lieu dimanche prochain, la présentation de Bandai Namco ou encore la participation de Capcom lundi prochain.

Bien que le nombre de soumissions à l’E3 de cette année se situe dans les paramètres standard de l’histoire de la convention, le potentiel pour que des jeux jusqu’ici inconnus soient révélés au public est extrêmement astronomique, car chaque entreprise ne divulguera pas ses intentions dès le début.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ubisoft offre une terrible nouvelle du remake de « Prince of Persia »

Par exemple, Warner Bros semble assez catégorique en présentant en exclusivité son titre « Back 4 Blood », alors que Square Enix a indiqué qu’il aura au moins la présentation d’un grand jeu lors de sa conférence, donc ce que les autres sociétés peuvent présenter c’est, jusqu’ici, pure spéculation.

En plus des conférences, l’E3 2021 proposera des conférences de presse spéciales qui seront animées par Greg Miller, Jacki King et Alex Mendez, notamment des panels spéciaux, des interviews, des présentations, des révélations et bien d’autres surprises.