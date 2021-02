L’E3 2021 aura lieu officiellement et sera un événement purement en ligne

après le E3 2020 (Electronic Entertainment Expo) a été complètement annulé en raison de la pandémie corona, le salon du jeu vidéo le plus important au monde doit avoir lieu à nouveau cette année. Mais cela ne se produira que sous une forme modifiée, comme le confirment désormais les responsables.

L’E3 2021 n’aura officiellement lieu qu’en ligne

L’E3 2021 est conçu comme un événement purement en ligne. Video Games Chronicle rapporte cela sur la base de documents que les organisateurs de l’ESA ont envoyés à divers éditeurs et studios de développement.

Le salon du jeu vidéo devrait se dérouler du 15 au 17 juin et sera un événement en ligne de trois jours qui sera rempli de nombreux flux en direct. Plus d’informations suivront à l’avenir. L’ESA a fait une déclaration publique:

«Nous pouvons confirmer que nous allons changer l’expérience de l’E3 pour 2021 et que nous donnerons bientôt tous les détails sur la manière dont nous allons rassembler la communauté mondiale du jeu vidéo. Nous avons d’excellentes conversations avec les éditeurs, les développeurs et les entreprises et avons hâte d’en dire plus sur leur implication prochainement. «

Déjà le gamescom 2020 a eu lieu uniquement comme un événement en ligne avec plusieurs flux, cet exemple est maintenant probablement suivi par E3. On peut être curieux de voir comment le salon du jeu vidéo sera organisé cette année et lesquels des grands éditeurs plairont Sony, Microsoft et Nintendo sera là cette année.