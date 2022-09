Le zoom ne fonctionne pas : l’application d’appel vidéo plante (Mise à jour)

Vous rencontrez des problèmes avec Zoom ? Vous n’êtes pas seul: ​​l’application d’appel vidéo a cessé de fonctionner dans plusieurs pays

TITLEMillions de personnes dans le monde rencontrentlorsque vous essayez d’utiliser la plate-forme pour passer des appels vidéo. Depuis quelques minutes,dans divers pays du monde, et des services comme DownDetector ont commencé à être inondés de rapports d’utilisateurs.

Pour l’instant, on ne sait pas quel est le problème que le service Zoom souffre, mais on sait qu’il affecte principalement les utilisateurs aux États-Unis et en Europe. Beaucoup d’entre eux déclarent ne pas pouvoir commencer la sessionen plus de recevoir échecs lors de la tentative de participation à des appels vidéo.

Zoom se bloque et empêche les appels vidéo

Zoom a connu son heure de gloire à partir de 2020, lors de la pandémie mondiale, en raison de l’essor du travail à distance. Bien que des alternatives aient émergé et que l’entreprise ait connu des moments critiques, Zoom reste l’une des plateformes préférées du monde des affaires.

Jusqu’à présent, la plateforme n’a pas subi trop de problèmes de ce type, et quand c’est le cas, ils ont pu être résolus en peu de temps et sans que cela n’affecte trop les utilisateurs. Nous espérons que cette chute suivra la même tendance et ne durera pas trop longtemps.

Zoom est tombé. Le monde post-pandémique est terminé. pic.twitter.com/QlS4ube9wc – Maximilian Fitman (@maxifirtman) 15 septembre 2022

Pour l’instant, Zoom n’a pas commenté les problèmes, mais on peut supposer que l’entreprise travaille déjà sur une solution pour mettre fin à cette chute. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des nouvelles à ce sujet.

Mise à jour : Zoom fonctionne à nouveau

On dirait qu’il est temps de se remettre au travail. Après plusieurs minutes d’indisponibilité, Zoom a retrouvé son fonctionnement normal et le service d’appel vidéo est désormais disponible.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂