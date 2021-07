Le YouTuber Mandalorian Deepfake qui a corrigé Luke Skywalker est embauché par Lucasfilm

Le monde de YouTube est un endroit étrange. Des pop stars ont été découvertes, des enfants sont devenus des célébrités juste pour avoir ouvert une boîte de jouets, et maintenant il semble qu’une vidéo deepfake ait conduit un utilisateur à se voir confier un emploi chez Industrial Light and Magic de Lucasfilm. Bien que ce ne soit pas quelque chose qui arrive très souvent, il semble qu’une vidéo publiée par YouTuber Shamook, dans laquelle il a créé une vidéo deepfake pour améliorer l’apparence de Luke Skywalker dans la finale de Le Mandalorien La saison 2 a attiré suffisamment d’attention pour lui décrocher ce qui ne peut être considéré que comme un travail de rêve.

La vidéo en question est un deepfake qui reprend les scènes d’un Mark Hamill vieillissant comme on le voit dans Le Mandalorien et améliore considérablement la qualité. Les scènes ont été critiquées pour leur apparence trop fausses et numérisées, et la version de Shamook rectifie de nombreux problèmes avec les images originales. La vidéo a été téléchargée en décembre, ayant été créée par Shamook en quatre jours, et a depuis accumulé plus de deux millions de vues.

Dans un commentaire plus tôt ce mois-ci, le YouTuber a écrit : « Comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, j’ai rejoint ILM/Lucasfilm il y a quelques mois et je n’ai pas eu le temps de travailler sur un nouveau contenu YouTube. Maintenant, je me suis installé dans mon travail, les téléchargements devraient recommencer à augmenter. Ils seront toujours lents, mais espérons-le, pas à des mois d’intervalle. Profitez-en ! »

L’information a été confirmée par IndieWire, qui a contacté ILM et a reçu une réponse d’un représentant de Lucasfilm qui disait : « [Industrial Light and Magic is] toujours à la recherche d’artistes talentueux et ont en fait embauché l’artiste qui s’appelle le personnage en ligne « Shamook ». Au cours des dernières années, ILM a investi à la fois dans l’apprentissage automatique et l’IA comme moyen de produire des effets visuels convaincants et c’est formidable de voir un élan se développer dans cet espace à mesure que la technologie progresse. »

Ces dernières années, il y a eu une augmentation de l’utilisation du vieillissement numérique des célébrités, avec des niveaux de succès variables. Semblable à la technologie qui a été utilisée pour créer une version numérique de l’acteur de Grand Moff Tarkin Peter Cushing dans Rogue One : Une histoire de Star Wars, le vieillissement est utilisé pour permettre à un acteur plus âgé de jouer une version plus jeune de lui-même sans avoir besoin d’un autre acteur pour jouer le rôle. Le succès du processus semble sporadique et individuel à chaque cas.

Will Smith a été vieilli pour lui permettre d’affronter son jeune moi dans Homme Gémeaux, et tandis que le film lui-même a reçu un accueil tiède, l’effet du vieillissement lui-même a été un énorme bond en avant dans ce qui pouvait être réalisé. D’autres films qui se sont fortement appuyés sur l’effet ont été ceux de Marvel Capitaine Marvel, qui a vieilli Samuel L Jackson pour tout le film, L’Irlandais, et il semblerait dans une certaine mesure Indiana Jones 5 l’adoptera également.

Pour les artistes d’effets visuels, voir quelqu’un transformer sa passion en son travail de rêve avec l’aide de YouTube conduira probablement à une toute nouvelle vague d’utilisateurs espérant être le prochain à être remarqué par l’un des géants de l’industrie. Bien que rare, l’histoire de Shamook prouve simplement que parfois les rêves deviennent réalité. Cette nouvelle provient d’IndieWire.

