Le yoga permet de construire un corps fort et sain

SXPSYWY Fit Yelly Mute à quatre roues, équipement de fitness abdomen, abdomen abdominal, entraînement, sain, ventre-noir

【Facile à assembler et à démonter】 Facile à installer et à démonter. Il existe des scénarios illimités, qui peuvent être utilisés à la maison, au bureau, à la salle de sport et améliorer efficacement votre santé globale. Si vous souhaitez économiser le coût de devenir membre de la salle de sport ou si vous avez besoin de faire de l'exercice rapidement, notre équipement de fitness est l'équipement de fitness à domicile idéal! 【Entraînement complet du corps】 Les kits d'exercices à roulettes sont spécialement conçus pour les personnes qui veulent rester en bonne santé et construire une meilleure silhouette. Vous aider à construire des abdos plus forts, à brûler des calories, à développer vos muscles et à améliorer votre endurance globale. Chaque exercice répétitif peut cibler divers muscles sur vos abdominaux, vos fléchisseurs de hanche, vos épaules et votre dos. 【RENFORCEZ VOTRE CŒUR】 Le moteur cinétique intérieur de notre machine à rouleaux ab utilise un ressort en acier au carbone pour fournir une résistance et amplifier l'entraînement des bras et des abdominaux. Renforce votre tronc de manière efficace 【ASSEMBLAGE PORTABLE ET FACILE】 Le rouleau de roue ab est livré avec des poignées antidérapantes, qui sont amovibles pour un transport facile et un rangement pratique. Vous permettant d'atteindre votre objectif de remise en forme où que vous soyez 【Service après-vente】 Vous êtes invités à acheter les produits de ce magasin, si vous avez des questions, veuillez me contacter à temps, je le résoudrai pour vous dans les 24 heures!