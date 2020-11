Le Yeti existe (sur WhatsApp) et ces stickers en sont la preuve

Si vous faites partie de ceux qui collectionnent des autocollants sur WhatsApp, vous ne pouvez pas manquer les nouveaux packs Bigs et Yeti que WaBetaInfo nous présente.

Sans doute l’une des fonctions les plus attrayantes de WhatsApp pour animer nos discussions, la vérité est que autocollants sont devenus maintenant presque dans des objets de collection cultes pour les plus fans de l’application de messagerie populaire, qui vous permet déjà de créer des autocollants personnalisés et même de les partager avec de l’audio.

Dans tous les cas, cette fois nous ne vous ferons pas travailler, car WaBetaInfo, une référence dans le secteur de l’actualité WhatsApp, nous a informé un nouveau pack d’autocollants inclus avec la version 2.20.206.7 Et la chose la plus cool maintenant que l’hiver arrive, vous pouvez donc courir pour les chercher pour être prêt.

Il s’agit de cette collection de nouveaux autocollants basés sur Bigs et Yeti qui sont déjà disponibles à partir d’aujourd’hui pour Android, et qui arriveront également dans les prochaines heures pour WhatsApp sur iOS évitant ainsi que personne ne les rate maintenant que la campagne de Noël se profile à l’horizon:

On n’en sait encore rien, c’est la fonctionnalité multi-appareils de WhatsApp, probablement l’option la plus attendue par tous les utilisateurs et qui résiste à être publiée bien que l’on sache qu’elle est en développement, alors que l’équipe Facebook continue de travailler sur WhatsApp Business monétisez vos services commerciaux.

