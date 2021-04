Le XPS 13 9310 de Dell vient de recevoir une mise à niveau fascinante

L’ordinateur portable haut de gamme XPS 13 de Dell bénéficiera du traitement noir infini, grâce à une nouvelle option de panneau OLED. Annoncé mardi, l’OLED est la plus sophistiquée des quatre options d’écran que Dell offrira pour le XPS 13, toutes dans le même rapport hauteur / largeur 16:10, plus grand et plus utile. L’option OLED ajoutera 300 € supplémentaires par rapport à l’option d’affichage de base. Le prix complet devrait être disponible lorsque les nouveaux SKU seront également mis en ligne mardi.

Voici toutes les options d’affichage du XPS 13:

Base (tactile ou non tactile): 1920×1200 (FHD +), tactile 500 nit avec technologie Eyesafe.

OLED: 3456 x 2160 (3,5 K), 400 nits tactile avec DisplayHDR 500, 100% DCI-P3.

4K: 3840 x 2400 (4K UHD +), tactile 500 nits avec DisplayHDR 400, DCI-P3 90%.

Dell Le XPS 13 dispose d’un clavier standard plutôt que du Maglev 2 à faible débattement de la société.

Si vous n’avez pas vu d’écran OLED, préparez-vous à être impressionné. Contrairement aux écrans rétroéclairés traditionnels qui reposent sur le blocage de la lumière qui atteint vos yeux, chaque pixel d’un panneau OLED génère de la lumière et peut s’éteindre. Cela signifie essentiellement que les noirs sont en fait des nuances de gris noires et pas très sombres. Les couleurs sur OLEDS ont tendance à être si intenses que vous serez souvent fasciné par elles.

Le reste du XPS 13 9310 semble pour la plupart inchangé. Les options de processeur vont toujours du Core i7-1185G7 d’Intel de 11e génération au Core i3-1115G4. Les options de RAM sont toutes LPDDR4X en quantités de 8 Go, 16 Go et 32 ​​Go. Les trois options de mémoire sont en mode double canal et soudées en place, comme cela est requis pour la RAM LPDDR de faible puissance. Le stockage va de 2 To à 256 Go de capacité en utilisant un slot M.2 standard de l’industrie.

Parce qu’il est si fin, le XPS 13 renonce au gros port USB-A. Dell sait que vous devez toujours brancher vos périphériques USB, il comprend donc un dongle à utiliser avec l’un des deux ports Thunderbolt 4. Vous obtenez également un lecteur de carte microSD et une prise casque analogique.

Pour l’essentiel, la grande nouveauté pour le XPS 13 est l’OLED. Bien qu’il n’offre que 7,4 millions de pixels contre 9,2 millions pour la dalle 4K UHD + tout-en-un, voir autant de pixels dans un écran de 13,4 pouces nécessite une vision bionique. L’OLED vous offre toujours environ trois fois la densité de pixels de l’écran 1920×1200 FHD +, ainsi que la magnifique couleur à contraste élevé.

Dell

