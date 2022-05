Le Xiaomi Mi Band 7 est complètement filtré: ce sont toutes ses spécifications

Partager

Le Xiaomi Mi Band 7 aura un écran AMOLED de 1,62 pouces, une batterie de 180 mAh et une résistance à l’eau de 5 ATM.

Nous vous avons récemment annoncé que Xiaomi organisera demain un événement en Chine au cours duquel il présentera officiellement la nouvelle série Redmi Note 11T ainsi que la septième génération de son bracelet de sport, le Xiaomi Mi Band 7.

Concernant ce dernier, nous vous avions déjà dévoilé il y a quelques jours quel serait son design et maintenant, un jour avant son lancement, Toutes les spécifications du Xiaomi Mi Band 7 ont été divulguées.

Ce sont les principales caractéristiques du Xiaomi Mi Band 7

Grâce au support Gizmochina, nous avons eu accès à quelques images réelles de la boîte Xiaomi Mi Band 7 avec NFC, qui révéler les principales spécifications du nouveau bracelet intelligent Xiaomique nous détaillerons ci-dessous.

Sur ces photographies, vous pouvez voir que le Xiaomi Mi Band 7 avec NFC aura un écran AMOLED de 1,62 pouces et une batterie de 180 mAhce qui est une amélioration par rapport au Mi Band 6 qui avait un écran de 1,56 pouces et une batterie de 125 mAh.

En bon bracelet de sport, le Xiaomi Mi Band 7 continuera d’avoir résistance à l’eau jusqu’à 5ATM et avec plus de 100 modes sportifs. De plus, il aura d’autres fonctionnalités pour contrôler notre état de santé telles que surveillance de la fréquence cardiaque et du sommeil et mesure constante du niveau d’oxygène dans le sang (SpO2). Concernant cette dernière fonction du Mi Band 7, la firme chinoise a déjà confirmé que la nouvelle version de son bracelet de sport Il vibrera lorsque le niveau d’oxygène dans le sang descendra en dessous de 90 %.

Bien que cela ne soit pas mentionné sur la boîte du nouveau bracelet intelligent Xiaomi, tout semble indiquer que le Mi Band 7 Il aura également un GPS intégré.

Pourquoi est-ce le pire moment pour acheter un Xiaomi Mi Band 6

Enfin, ces images divulguées révèlent également que le numéro de modèle du Xiaomi Mi Band 7 avec NFC est M23130B1 et qu’il sera compatible avec les smartphones avec Android 6.0 ou version ultérieure et iOS 10.0 ou version ultérieure.

Selon cette même fuite, le Xiaomi Mi Band 7 sera disponible avec des bracelets en silicone de différentes couleurs tels que bleu, marron clair, vert, orange, blanc ou noir et sera mis en vente au prix de 269 yuans, environ 38 euros pour changer.

Rubriques connexes: Bande Xiaomi Mi

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂