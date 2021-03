Le Xiaomi Mi Band 6 est officiel: fiche technique et caractéristiques

Xiaomi a avancé de trois mois le lancement du Mi Band 6.

À ce stade du film, nous connaissons tous le succès de la série Mi Band, une famille de bracelets intelligents avec lesquels Xiaomi nous émerveille depuis une demi-décennie, en particulier pour un rapport qualité-prix bien supérieur à la moyenne.

Normalement, Xiaomi présente son nouveau Mi Band au début de l’été, atteignant plus ou moins l’Ouest, Au cours du mois de juillet. Cependant, la firme chinoise a avancé de quelques mois sa présentation en l’intégrant dans le macro-événement d’aujourd’hui, aux côtés des Xiaomi Mi 11 Pro, Lite et Ultra, entre autres produits annoncés.

En bref, ce Xiaomi Mi Band 6 est officiel Et d’après ce que nous voyons, il semble que nous soyons confrontés au parfait successeur du Mi Band 5. Ainsi, le nouveau Mi Band 6 se distingue avant tout par une personnalisation améliorée et jusqu’à 30 modes d’exercice, tous très demandés par les utilisateurs. . Si tu le penses, apprenons à le connaître un peu plus en profondeur.

Toutes les fonctionnalités du Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6, fiche technique Poids 22,1 grammes Écran AMOLED 1,56 pouces, jusqu’à 326 nits Tambours Durée jusqu’à 14 jours Endurance Écran en verre trempé résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur et anti-empreintes digitales Capteurs Accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes, capteur de fréquence cardiaque PPG Autres 30 modes d’entraînement, détection automatique de 6 activités sportives, chronomètre, alarmes, surveillance du pouls et du sommeil, gestion des notifications, contrôle de la musique, informations météo, NFC (édition spéciale).

Plus d’options de personnalisation pour le bracelet le plus vendu de Xiaomi mais plus de batterie

Bien que les bracelets Mi Band aient toujours été un article personnalisable, cette année, Xiaomi vendra le Mi Band 6 pour la première fois avec jusqu’à 7 couleurs supplémentaires en plus du noir traditionnel. De la même manière, Xiaomi s’engage dans la personnalisation, libérant dès le début plus de 130 couvertures et propres styles (SpongeBob inclus).

Cela inclut également la possibilité que nous utilisons une photo de nous comme fond d’écran, qui ne ressemblent à jamais auparavant grâce à la dalle HD.

Concernant sa batterie, avec toutes ses caractéristiques en fonctionnement elle est réduite à 14 jours (Rappelez-vous que le Mi Band 5 pourrait atteindre près de trois semaines), y compris, oui, un mode d’économie de batterie aussi pratique que le chargeur magnétique qu’il comprend, également vu dans le Mi Band 5.

Comme nous l’avons vu, également, dans le Mi Band 5, ce nouveau Mi Band 6 est complètement étanche et submersible jusqu’à 50 mètres.

Les améliorations les plus demandées par les utilisateurs

L’une des principales nouveautés de ce Xiaomi Mi Band 6 n’est autre que son Écran AMOLED qui passe des 1,1 pouces du Mi Band 5 au 1,56 pouces50% de plus, le tout avec une luminosité maximale de 326 nits. En conséquence, nous avons un écran qui occupe pratiquement toute la façade de l’appareil, éliminant les cadres supérieurs et inférieurs.

Comme si cela ne suffisait pas, l’autre attraction importante du nouveau Mi Band est un large ajout de ses modes d’entraînement, qui augmentent Jusqu’à 30, avec détection automatique de 6 activités sportives différentes telles que fonctionnement, faire du vélo ou faire de l’exercice sur des machines elliptiques ou des tapis de course.

Au suivi traditionnel de notre activité physique, de notre sommeil et de notre pouls, le Mi Band 6 ajoute le suivi de la qualité de notre respiration pendant le sommeil, une fonction particulièrement utile pour ceux qui souffrent de apnée du sommeil.

En ce qui concerne le prix, il sera mis en vente en Chine pour 229 yuans, soit environ 35 dollars ou 30 euros, un prix de lancement très similaire à ses prédécesseurs. Comme cela s’est produit avec le Mi Band 5, Xiaomi mettra en vente une édition avec NFC, avec lequel nous pouvons utiliser le bracelet pour effectuer des actions telles que payer dans les supermarchés ou interagissez avec certaines applications.

Cette version NFC sera au prix de 279 yuans, environ 35 euros pour changer. Bien sûr, pour le moment, tout indique que sa commercialisation restera en Chine.

Rubriques connexes: Wearables, Xiaomi, Xiaomi Mi Band

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂