Le Xiaomi Mi Band 6 est filtré dans toute sa splendeur: ce sont ses spécifications

On sait déjà presque tout sur le bracelet intelligent chinois tant attendu.

Le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi est très proche de voir la lumière. Les premières images du Xiaomi Mi Band 6 viennent de fuir, tel que publié sur TizenHelp. Il ne semble pas que des changements majeurs dans la conception soient à venir, mais les images ont confirmé certains détails.

Avec les images que nous avons aussi certains des documents de certification, ce qui rendrait imminente la présentation du bracelet chinois tant attendu. C’est tout ce que nous savons d’elle jusqu’à présent.

Ce serait le nouveau Xiaomi Mi Band 6

Le futur bracelet intelligent arrive avec le Numéro de modèle XMSH15HM et le nom de Huami, l’une des différentes entreprises qui travaillent avec Xiaomi. Bien que les images ne gaspillent pas la qualité, on peut voir qu’elle arriverait avec un design familier et un chargeur magnétique.

Selon les fuites, le bracelet Xiaomi pourra mesurer le oxygène sanguin. Il aurait aussi 30 modes d’entraînement, une bonne incitation pour les amateurs de sport. En revanche, on attend au moins une version avec NFC.

Il y a encore des inconnues à élucider, comme le la taille de votre écran. Dans tous les cas, tout indique que nous allons nous rencontrer un panneau AMOLED un peu plus grand que son prédécesseur.

