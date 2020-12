Le Xiaomi Mi A3 reçoit Android 11 … mais mieux vaut ne pas encore installer la mise à jour

Xiaomi rencontre à nouveau de graves problèmes lors de la publication d’une mise à jour.

Étant doux, disons que dans l’histoire des mises à jour et Xiaomi semble toujours devoir avoir une sorte de problème. Vous souvenez-vous des anomalies survenues avec l’arrivée de MIUI 12 dans certains mobiles de la firme chinoise? Eh bien, avec l’arrivée de Android 11 à Mi A3 l’histoire se répète.

De nombreux utilisateurs signalent via Twitter (ici un exemple) c’est le sien Xiaomi A3 a cessé de fonctionner après l’installation d’Android 11. Cela se produit quelques heures après que l’entreprise a commencé à déployer la mise à jour sur ce modèle de smartphone spécifique.

Problèmes et graves

Nous ne parlons pas de petits détails qui ne fonctionnent pas sur le Mi A3, mais d’un désactivation complète du smartphone. «Aujourd’hui, j’ai reçu la mise à jour Android 11 pour mon Mi A3 et Après l’avoir installé et redémarré l’appareil, le téléphone est complètement mort. Il ne charge ni ne s’allume. Qu’est-ce que c’est que ça? Mon téléphone est complètement mort le soir du réveillon du Nouvel An »» a lu la plainte de l’utilisateur.

Peu à peu plus de personnes affectées s’y sont ajoutées, avec l’intervention des profils officiels de l’entreprise inclus, mais sans solution au problème pour le moment.

Par conséquent, le message est clair: si vous avez un Xiaomi Mi A3 ne pas mettre à jour vers Android 11 pour le moment, À moins que vous ne souhaitiez que votre téléphone soit complètement inutilisable à une date comme celle-ci.

