Le Xiaomi Mi A3 est sur la liste des téléphones Xiaomi qui recevraient Android 11

Si vous possédez un Xiaomi Mi A3, félicitations: vous pourrez profiter d’Android 11 tôt ou tard.

Puisse-t-il Xiaomi Mi A3 Il n’a pas été le mobile le plus populaire de la marque ces dernières années, mais il y a quand même ceux qui font confiance à la série de terminaux de la marque basée sur Android One.

Et la vérité est que il semble y avoir des raisons d’être confiant dans cette famille. C’est du moins ce que suggère une liste filtrée de ** téléphones Xiaomi qui recevront Android 11 **, dans laquelle le Mi A3 comme l’un des mobiles qui recevra la mise à jour attendue.

Votre Xiaomi Mi A3 sera mis à jour vers Android 11 … tôt ou tard

Malgré les problèmes subis par Xiaomi lors de la mise à jour du Mi A3 vers Android 10, et le retards constants produit en raison de différents facteurs, Xiaomi ne semble pas avoir l’intention d’arrêter son dernier terminal avec Android One.

Même si la liste n’a pas été officiellement partagée par Xiaomi, il précise que la marque teste déjà la version stable d’Android 11 pour le Mi A3, et sa sortie finale devrait être imminente. Cependant, pour l’instant Il n’y a pas de date marqué pour l’arrivée de la nouvelle version.

Sans aucun doute, cela plaira à tous ceux qui à l’époque ont décidé de parier sur le Mi A3 avec la confiance de pouvoir profitez d’une expérience Android propre, avec des mises à jour rapides et des correctifs de sécurité mensuels. Et bien que l’état de la plate-forme Android One ne soit pas le meilleur, il est peut-être encore temps de renverser les erreurs commises en cours de route.

