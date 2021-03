Le Xiaomi Mi 11 Ultra détruit DxOMark avec un nouveau record de score

Xiaomi arrache le podium DxOMark à Huawei grâce à son nouveau lancement.

Lors de la présentation du Xiaomi Mi 11 Ultra, encadrée dans un macro-événement pour le lancement des produits Xiaomi, la firme n’a cessé d’insister sur le «pouvoir» photographique de ce qui, aujourd’hui, est le mobile le plus premium de Xiaomi.

Ainsi, de Xiaomi, ils ont pris leur temps (près d’une demi-heure) pour expliquer les avantages de la caméra de ce nouveau Mi 10 Ultra, qui, en plus d’être comparé encore et encore avec caméras professionnelles, a augmenté avec le titre de meilleure caméra mobile de DxOMark, dépassant largement l’ancien leader de cette référence, le Huawei Mate 40 Pro +.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra au sommet de DxOMark

Comme l’explique Xiaomi lors de sa présentation, l’appareil photo Xiaomi Mi 11 Ultra est le gagnant dans pratiquement 90% des comparaisons qu’ils ont faites, face à l’appareil contre un appareil photo professionnel Sony de plus de 1000 euros. Dans ce même sens, le Xiaomi Mi 11 Ultra a atteint 143 points dans DxOMark, dépassant largement la note précédente de 139 points obtenue par le Huawei Mate 40 Pro +.

Ainsi, le Xiaomi Mi 11 Ultra mène actuellement le benchmark de la photographie mobile dans les catégories photographie, photographie grand angle et enregistrement vidéo, le tout grâce à la technologie des caméras de ce nouveau smartphone.

Ce sont les caméras du Xiaomi Mi 11 Ultra

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un mobile pour les passionnés de photographie de sorte que la section inclut des nouvelles telles que un écran AMOLED de 1,1 pouces à côté des capteurs principaux (parfait pour prévisualiser nos selfies) ou une triple caméra avec zoom jusqu’à 120x ou en mode cinéma.

Le Mi 11 Ultra intègre trois caméras Résolution de 48 et 50 mégapixels, le premier un ultra grand angle, le second avec l’un des plus grands capteurs du secteur et le troisième avec un objectif périscope doté d’un zoom puissant.

