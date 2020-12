Le Xiaomi Mi 11 sortira ce mois-ci, étant le premier mobile avec le Snapdragon 888

Si les rumeurs se réalisent, nous aurions un smartphone avec Snapdragon 888 avant la fin de 2020.

Dans le cadre de l’actualité autour du lancement du Xiaomi Mi 11, nous vivons une duel d’initié Dans toutes les règles. S’il y a quelques jours, c’était l’informateur populaire Station de chat numérique qui a assuré que le prochain fleuron de la société chinoise serait lancé début janvier 2021, Univers de glace a donné la réponse indiquant que le terminal arrivera sur le marché avant la fin de l’année.

De plus, après l’officialisation de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888 et si cela est vrai, l’avancement des dates par Xiaomi, le Mi 11 serait le premier mobile à équiper le nouveau processeur high-win.

Spécifications fuites

En plus de la date de départ, une série d’images avec le Xiaomi Mi 11 comme protagoniste ont également été divulguées dans lesquelles le supposé arrière du terminal. Le fait que ceux-ci ne proviennent pas des sources habituelles nous prévient que il pourrait s’agir d’une version non définitive. Dans tous les cas, nous le joignons ci-dessous.

Ces sources suggèrent que la série 11 équipera un Panneau S-AMOLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, résolution Quad HD + et caméra selfie de 20 MP. Concernant la batterie, la version standard de la série équiperait un Charge de 4780 mAh avec prise en charge de la charge rapide par câble de 50 W et de la charge sans fil de 30 W. La batterie du modèle Pro serait légèrement inférieure, en particulier ** 4500 mAh., * mais la puissance du câble de charge serait de 120 W et sans fil de 80 W. Ces dernières données sont peut-être celles dont il faut le plus douter.

En parlant du bloc caméra, Mi 11 pourrait équiper un capteur principal de 108 MP avec un grand angle de 13 MP et un appareil photo macro de 5 MP. Si nous allons au Mi 11 Pro, nous aurions le Objectif 48 MP comme primaire auquel s’ajouteraient un grand angle 20 MP, un téléobjectif 12 MP et un zoom optique x2.

Nous le répétons, tout cela concerne des informations provenant de sources inhabituelles, il faut donc le prendre à la légère.

