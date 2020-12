Le Xiaomi Mi 11 cache un capteur de fréquence cardiaque sur son écran

La firme chinoise donne une autre utilisation, particulièrement utile, au capteur d’empreintes digitales de l’écran du Mi 11.

Dernière grande nouveauté de Xiaomi, le Xiaomi Mi 11 est déjà officiel, présentant également dans la société la nouvelle et puissante puce Qualcomm, le Snapdragon 888. Évidemment, c’est une fonctionnalité très exceptionnelle, mais le terminal spectaculaire de la firme chinoise comprend d’autres de nombreuses fonctions pertinentes.

Un exemple de ceci est son capteur d’empreintes digitales. Xiaomi a choisi de l’inclure dans le Mi 11 sous l’écran, lui donnant en plus une autre utilisation aussi inattendue qu’utile: mesure de la fréquence cardiaque.

Une technologie fréquente dans d’autres appareils portables

L’intégration du capteur de mesure de la fréquence cardiaque tirant parti du lecteur d’empreintes digitales sur l’écran est une innovation en soi dans un smartphone, mais pas quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Cette technologie est la même que Il est utilisé dans les bracelets de fitness. Mais comment le faites-vous derrière un écran?

Derrière le panneau avant du Xiaomi Mi 11 se trouve un Lecteur optique ultra-fin qui s’intègre avec une connexion spécifique pour cela à partir du logiciel Xiaomi. En plus du déverrouillage, il parvient à déterminer la fréquence cardiaque de l’utilisateur grâce à l’empreinte digitale grâce au Prise de photo pendant une période plus longue que nécessaire pour déverrouiller le téléphone. Le logiciel analyse ces images et délivre une valeur grâce à un technique connue sous le nom de photopléthysmographie.

Quel que soit le capteur, les utilisateurs doivent également Application Mi Health, Le propre de Xiaomi. À partir de là, vous pouvez vérifier les valeurs. Il convient de noter que, comme pour les smartwatches ou les bracelets de fitness, les informations qu’ils fournissent ne sont pas fiables à 100%, de sorte que de petites marges d’erreur peuvent être attendues.

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi nous surprend avec une innovation en référence à la mesure de la fréquence cardiaque. Avec le Xiaomi MI 10, la société a déjà inclus un capteur dans la caméra arrière qui effectuait exactement la même tâche. Quel site sera le prochain?

