Le Xiaomi Mi 11 a une édition spéciale avec 10000 cristaux intégrés

Ce Xiaomi est livré avec un étui avec 10000 cristaux intégrés.

Xiaomi l’a encore fait. Non content d’être l’une des marques de téléphonie mobile les plus importantes au monde et d’avoir des centaines de produits technologiques vraiment utiles et intéressants dans son catalogue, de temps en temps, il fait quelque chose de fou qui nous laisse sans voix.

Parce que selon ce que nous lisons sur le portail Web mydrivers, Xiaomi a présenté une édition spéciale du nouveau Xiaomi Mi 11. Qu’y a-t-il de si spécial? Eh bien, rien de plus et rien de moins que 10000 cristaux intégrés.

Il s’agit de l’édition spéciale Xiaomi Mi 11 avec des milliers de cristaux intégrés

Que Xiaomi souhaite supprimer l’étiquette de marque «économique» que nous connaissons depuis longtemps. Cela fait un moment que la firme chinoise s’est pleinement lancée sur le marché de la téléphonie premium, où il se démarque avec des modèles impressionnants comme le Xiaomi Mi 11.

Et comme nous le savons déjà, chaque fois que Xiaomi présente un nouveau modèle, ceci s’accompagne d’un grand nombre de variations. Et si Pro, Lite, et si Plus … différents modèles pour différents utilisateurs et poches.

Parfois, ils sont également accompagnés d’éditions limitées comme celle-ci Xiaomi Mi 11 Star Édition Diamant, qui est toujours un Xiaomi Mi 11 normal accompagné d’un boîtier très premium dont la surface comprend 10000 cristaux intégrés.

La housse peut également être achetée séparément au prix d’environ 37 euros à changer bien que malheureusement ne sera disponible qu’en Chine, doutant beaucoup qu’elle ne quittera jamais ces frontières.

N’oubliez pas que vous pouvez consulter notre analyse complète du Xiaomi Mi 11 dans le lien suivant, où l’on en conclut que le téléphone de la marque chinoise …

