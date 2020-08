Le Xiaomi Mi 10T Pro vise à être le premier mobile `` non-gamer '' avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, selon les fuites

Xiaomi est presque un sujet qui se termine tous les mois lorsqu’il s’agit d’être à jour avec son catalogue, d’autant plus que sa série Mi (l’original, celle avec un seul mobile) a été étendue pour être l’une des plus prolifiques. Dans le Mi 9, nous avons déjà vu qu’une nouvelle race émergeait, le Mi 9T, et il semble que cette année le jeu puisse être répété avec le Xiaomi Mi 10T.

On parle au pluriel car d’après les fuites on suppose qu’il n’y en aura pas un ou deux, mais trois mobiles Xiaomi Mi 10T. Certains téléphones qui conviendraient dans le milieu et le haut de gamme si la formule que nous avons vue avec le Xiaomi Mi 9T Pro et le Xiaomi Mi 9T est suivie.

Un changement de stratégie et trois nouveaux 10T

Une autre des séries les plus variées et les plus abondantes de Xiaomi est Redmi (vraiment une filiale, et bien que de nombreux terminaux Redmi atteignent le marché international, ils le font parfois renommé. Cela s’est produit l’année dernière avec le Xiaomi Redmi K20, qui est devenu le Xiaomi Mi 9T. et 9T Pro, mais étant donné que le POCO X2 a conduit à l’internationalisation du Redmi K30, ainsi que du POCO F2 Pro avec le Redmi K30 Pro, il ne semble pas que cette stratégie soit maintenue en 2020.

De plus, les fuites nous font penser qu’il s’agira de nouvelles configurations et jusqu’à trois mobiles: Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T et Xiaomi Mi 10T Lite. Et celui qui montre le plus de détails est le plus ambitieux de tous (le Pro).

Parier sur le maximum de mégapixels et le maximum de hertz

Le dernier vient de Twitter et cela nous a montré quelque chose qui battrait des records si nous parlions de mobiles standard et non de jeux, dans lesquels les taux de rafraîchissement ont été normalisés au-dessus de 60 et même 90 Hz. Ainsi, le Xiaomi Mi 10T Pro viendrait avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz.

Les pouces du panneau ne sont pas déduits (ni la technologie), mais puisque selon XDA ce mobile abriterait une batterie de 5000 mAh, il sera probablement d’environ 6,5 pouces pour avoir un volume suffisant. D’après les photos, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté et non sous l’écran, il pourrait donc s’agir d’une dalle IPS (bien que ce ne soit pas décisif).

Cette fuite souligne également le fait qu’il embarquerait l’un des processeurs Qualcomm pour le haut de gamme, le Snapdragon 865 ou le Snapdragon 865+. Et sans plus d’informations sur les souvenirs, ce qui apparaît est une caméra principale frappante dans ce module arrière qui reçoit un Capteur de 108 mégapixels, comme le Xiaomi Mi 10 Pro.

Mon 10T Pro Plus d’images.

Source https://t.co/peDDmZCtIX pic.twitter.com/QRnryyjk1g – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 27 août 2020

Il y a moins d’informations sur les deux jeunes frères, mais selon ce que XDA recueille, une partie des différences entre eux se trouverait sur l’appareil photo. Il parait, le Xiaomi Mi 10T aurait un appareil photo principal de 64 mégapixels, et c’est peut-être une alternative avec quatre caméras avec un processeur de milieu de gamme par rapport au précédent, avec la possibilité que le Mi 10T Lite, s’il est confirmé, reste dans la gamme d’entrée.

De ce que il n’est pas question de la date de dépôt. Le fait qu’il y ait des photos possibles indique généralement qu’il ne reste plus grand-chose pour sa présentation, mais pour le moment il n’y a pas d’événement Xiaomi en vue et la marque n’a pas mentionné la préparation du lancement de nouveaux mobiles.