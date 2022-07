Le Xiaomi Band 7 Pro se filtre en images : un bracelet intelligent déguisé en montre

Partager

Xiaomi présentera son nouveau bracelet intelligent premium le 4 juillet, et aujourd’hui nous avons pu voir ses premières images.

Comme nous l’avions déjà prévu il y a longtemps, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est en route. La société chinoise envisage de lancer un nouvelle version plus avancée de son portables best-seller, et aujourd’hui il a même une date de présentation officielle : le 4 juillet.

A quelques jours de son lancement en Chine, plusieurs images apparemment officielles ont été publiées Du nouveau Bande intelligente Xiaomi 7 Proconfirmant sa conception et précisant qu’avec ce bracelet, Xiaomi arrive à concurrencer des modèles tels que la Huawei Watch Fit 7.

Un bracelet qui ressemble à une montre connectée haut de gamme

À travers un teaser publié sur son profil Weibo, Xiaomi nous a montré à quoi ressemble le Xiaomi Smart Band 7 Pro pour la première fois. Maintenant, de nouvelles images sont apparues qui nous montrent à quoi ressemble ce bracelet dans ses deux finitions de couleurs différentes : or et noir.

Ces images nous montrent comment, contrairement au Xiaomi Smart Band 7, ce modèle a un écran rectangulaire plus grandet son corps a une finition avec effet métallique ce qui donne le portables un look plus luxueux.

On peut aussi voir comment le le bracelet utilisé est en siliconeet encore une fois, ignorez boutons physiques pour laisser tout le contrôle du bracelet sur l’écran tactile, légèrement incurvé sur ses côtés.

Grâce aux fuites précédentes, nous savons que le Bande intelligente Xiaomi 7 Pro Il équipera des fonctions comme le mode « toujours à l’écran » ou la connectivité NFC. Le reste des détails est, pour l’instant, un mystère.

La présentation du Xiaomi Smart Band 7 Pro aura lieu le 4 juillet, lors du même événement où Xiaomi a déjà confirmé qu’il montrera les nouveaux Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra, son prochain fleurons développé en collaboration avec Leica.

