Le Xiaomi 13 Lite a été dévoilé en avance : design familier, processeur Qualcomm et Android 12

Xiaomi profitera d’un de ses téléphones lancé en Chine pour s’attaquer au milieu de gamme dans le reste du monde : le Xiaomi 13 Lite sera un CIVI 1S avec un autre nom.

Le lancement mondial de la famille Xiaomi 13 devrait avoir lieu à un moment donné au début de cette année. De plus, on sait qu’avec les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, la firme pékinoise aurait prévu présenter un modèle moins cherconnu sous le nom de Xiaomi 13 Lite.

Ledit modèle a été révélé à l’avance « grâce » à Google Play Console, où l’appareil est apparu publié avec son les caractéristiques et conception.

Le Xiaomi 13 Lite sera un Xiaomi CIVI 2 destiné au marché mondial

La fuite est arrivée pour confirmer qu’en fait, le Xiaomi 13 Lite ne sera pas un tout nouveau smartphone. Son design et ses caractéristiques rappellent étrangement le Xiaomi CIVI 1S lancé en Chine il y a quelques mois.

Et c’est qu’en fait, les deux appareils seraient identiques, sauf pour la petite différence occasionnelle en termes d’apparence physique. Nous savons donc que le Xiaomi 13 Lite aurait un écran Full HD+ AMOLED courbe, 6,55 pouces de diagonale et avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

La fiche technique suggère que le téléphone équipera un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (un petit pas en avant par rapport au Snapdragon 778G+ de la version chinoise) et que Android 12 Ce sera votre système d’exploitation.

Si le reste des caractéristiques restent intactes, nous savons que le Xiaomi 13 Lite aura une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec charge rapide, un système de caméra dirigé par un Capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’une chambre secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et un troisième capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue macro.

De son côté, la caméra frontale aurait résolution de 32 mégapixels, et il y aurait plusieurs modalités de stockage et de mémoire de l’appareil, avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Xiaomi se prépare déjà à présenter ses principales nouveautés cette année lors du prochain MWC 2023 qui aura lieu à Barcelone fin février. Ce sera alors que, probablement, nous pourrons rencontrer le Xiaomi 13 Lite dans les moindres détails.

