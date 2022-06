Le Xiaomi 12S Ultra utilise un capteur d’appareil photo Sony de 1 pouce. Voici pourquoi c’est un grand moment pour la photographie sur smartphone

30 juin 2022 13:28:27 IST

Sony possède certains des meilleurs capteurs photo du marché. C’est la raison pour laquelle la plupart des fabricants de smartphones utilisent des capteurs de Sony dans leurs smartphones. Alors que le prochain smartphone phare de Xiaomi, le Xiaomi 12S Ultra a été développé en collaboration avec Leicale fabricant de smartphones a décidé d’opter pour un capteur d’appareil photo développé par Sony.

Xiaomi 12S Ultra utilisera Sony IMX 989, le même capteur que Sony utilise dans ses appareils photo compacts RX100 Mk 7. Le RX100 Mk 7 est l’un des meilleurs appareils photo compacts du marché à l’heure actuelle et est extrêmement populaire parmi les célébrités YouTube en herbe et les créateurs de contenu.

Le Xiaomi 12S Ultra est équipé du Sony IMX989, le plus grand capteur d’image de Sony à ce jour. Le capteur ultra 1″ capture une plus grande quantité de lumière, permet une vitesse de mise au point plus rapide et une meilleure plage dynamique. #Xiaomi12SUltra inaugure officiellement une nouvelle ère dans la technologie de l’imagerie. pic.twitter.com/45lza1N1vQ — leijun (@leijun) 29 juin 2022

La décision de Xiaomi d’utiliser un grand capteur d’appareil photo correctement développé pour son prochain produit phare est un grand moment pour la photographie sur smartphone, à condition qu’ils calibrent correctement le capteur. Voici pourquoi.

Plus de données pour jouer avec

La plupart des capteurs de caméra de smartphone font à peine la moitié de la taille d’un capteur de 1 pouce. Peu importe le nombre de pixels qu’un fabricant insère dans un capteur. Capteur d’appareil photo 200MP de Samsung peut sembler impressionnant sur le papier, mais s’il n’avait pas utilisé une sorte de regroupement de pixels pour regrouper les pixels individuels et créer un pixel plus grand, les images prises sur l’ISOCELL HP1 ou les capteurs HP3 auraient beaucoup d’artefacts et de bruit, rendant ainsi l’image granuleuse et finalement inutilisable.

Plus que le nombre de pixels, c’est la taille des pixels qui compte. Un pixel plus grand pourra capter plus de lumière et donc plus de données. Cela signifie que le processeur d’un appareil photo a plus de données avec lesquelles travailler et pourra éventuellement produire une meilleure image.

C’est l’une des raisons pour lesquelles, pendant longtemps, les appareils photo pour smartphones ont été presque aussi bons que les appareils photo plein format, mais manquaient également de certaines fonctionnalités de base sur lesquelles les photographes professionnels comptent beaucoup. Si Xiaomi calibre correctement le capteur et utilise des éléments en verre de qualité pour les objectifs, les photos et vidéos prises dans l’obscurité devraient être phénoménales. C’est là que Xiaomi a foiré avec son Mi 11 ultra, qui avait un capteur d’appareil photo de 1/1,2 pouce.

Une meilleure plage dynamique

Un autre avantage d’avoir un capteur plus grand est que la caméra a une plage dynamique naturellement plus grande ou meilleure.

La plage dynamique fait essentiellement référence au rapport entre le signal maximum et minimum qui est acquis par le capteur. À la limite supérieure, les pixels apparaissent blancs pour chaque valeur d’intensité supérieure (saturation), tandis que les pixels apparaissent noirs à la limite inférieure et en dessous.

Cela signifie que dans la même photo ou vidéo, le capteur est capable de gérer un niveau varié de luminosité et d’obscurité de manière à ce qu’il y ait très peu ou de préférence aucune distorsion des couleurs.

Meilleure profondeur de champ ou bokeh

La différence la plus visible qu’un grand capteur fait pour les photographes amateurs est le bokeh ou « flou » dans une photo. Les capteurs d’appareil photo pour smartphone ont toujours été petits, car quelle que soit la largeur d’ouverture que vous utilisez, il n’y a tout simplement pas assez d’espace pour la séparation de l’arrière-plan et du premier plan. C’est pourquoi les caméras des smartphones ont dû traiter leurs images et créer un faux effet bokeh. Ce ne sera pas un problème avec un capteur plus grand.

Cela dit, cela dépend vraiment de la façon dont Xiaomi et Leica ont calibré le capteur Sony. De plus, il serait insensé de dire que les appareils photo des smartphones sont devenus meilleurs que les appareils photo plein format ou moyen format ; ils ne l’ont pas fait, et dans un avenir prévisible, ils ne le feront pas au moins pendant quelques décennies. Ce que Sony et Samsung ont réussi à faire avec leurs capteurs, c’est de pousser les fabricants de smartphones très près de l’objectif ultime qu’ils visaient tous, de loin.

