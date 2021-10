Le Xiaomi 11T Pro charge la batterie en seulement 17 minutes

Le nouveau smartphone Xiaomi 11T Pro ne veut pas seulement impressionner avec sa puissance de charge de 120 watts. Le constructeur veut également marquer des points avec la nouvelle série 11T en termes d’équipements et de caméras.

Xiaomi s’est déjà montré à plusieurs reprises un moteur d’innovation dans divers domaines de l’industrie technologique ces dernières années. Mercredi, la société a ajouté un autre chapitre à cette histoire avec la présentation des nouveaux smartphones de la série Xiaomi 11T.

Chargez complètement 5000 mAh en seulement 17 minutes

La plus grande spécialité, qui a également étonné les personnes présentes lors de la présentation officielle du produit à Berlin, était la nouvelle technologie de charge du modèle haut de gamme Xiaomi 11T Pro. Selon Xiaomi, cela permet de charger l’énorme batterie de 5000 mAh en seulement 17 minutes.

Ceci est rendu possible par une puissance de charge de 120 watts incroyable, qui est rendue possible par un bloc d’alimentation approprié. L’alimentation relativement grande et lourde est incluse avec le smartphone, ce qui signifie que Xiaomi veut délibérément se différencier des fabricants tels qu’Apple ou Samsung.

Affichage, processeur et mémoire

La vitesse de charge extrêmement rapide n’est pas la seule caractéristique avec laquelle Xiaomi veut marquer des points. Le 11T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, est alimenté par un Snapdragon 888 et proposé avec 128 ou 265 Go de stockage. Il y a 8 Go de mémoire de travail en standard et, pour la version 265 Go, il y a aussi 12 Go de mémoire de travail en option.





L'équipement des Xiaomi 11T et 11T Pro laisse peu à désirer.



Image : © ACTIVER 2021



Fonctionnalités de l’appareil photo pour les cinéphiles

Lors de la présentation, le constructeur a porté une attention particulière aux fonctionnalités de l’appareil photo du Xiaomi 11T Pro. Équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un objectif non grand angle de 8 mégapixels et d’un téléobjectif zoom de 5 mégapixels, l’appareil devrait également faire bonne figure lors de la prise de photos et du tournage. Comme avec le Mi 11, Xiaomi fournit aux cinéastes amateurs une sélection d’effets de film qui peuvent être incorporés dans les vidéos en temps réel pendant l’enregistrement.

Le Xiaomi 11T normal est à peine affiné

De plus, Xiaomi a également présenté le 11T. Ceci est similaire au 11T Pro à presque tous égards, mais avec un processeur légèrement plus faible – le Mediatek Dimension 1200 5G – équipé et dispose d’une technologie de charge rapide plus lente. Avec une puissance de charge de 67 watts et une charge complète de la batterie de 5 000 mAh en seulement 36 minutes, ce modèle se charge également beaucoup plus rapidement que la plupart des smartphones concurrents.





Xiaomi veut proposer ses appareils à des prix compétitifs.



Image : © ACTIVER 2021



Le Xiaomi 11T Pro est proposé à un prix extrêmement compétitif pour 649 euros (128 Go) et 699 euros (256 Go), tandis que le Xiaomi 11T est vendu à partir de 499 euros (64 Go) et 549 euros (128 Go). Cependant, certains compromis doivent être acceptés : l’arrière du boîtier de l’appareil est en plastique et la charge sans fil n’est pas prise en charge.