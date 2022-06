Le Xbox Game Pass proposera des jeux vidéo Persona

Fans de la saga vidéoludique »La personne » a reçu une surprise lorsqu’il a été annoncé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase que les titres » Persona 3 Portable », » Persona 4 Golden » et » Persona 5 Royal » seront disponibles au sein du service de Xbox Game Passpouvoir y jouer à la fois sur consoles Xbox comme sur PC. De même, le développeur Atlusa confirmé que les jeux » Persona » modernes auront plus tard des versions numériques pour PlayStation 4, PlayStation 5 et Steam.

Commençant comme un spin off de la »franchiseShin Megami Tensei », la saga » Persona » est devenue l’une des propriétés les plus lucratives d’Atlus, » Persona 5 » étant le jeu vidéo le plus vendu de l’histoire de la série. Cependant, les jeux vidéo étaient restés exclusifs à certaines plates-formes, n’étant sortis que pour les consoles Sony.

En 2020, Atlus a réédité » Persona 4 Golden » sur Steam avec d’excellents chiffres de vente, ouvrant la voie aux futurs titres Atlus pour recevoir des versions multiplateformes telles que » Persona 5 Strikers » et le prochain » Soul Hackers »deux ». L’engagement d’Atlus en matière d’accessibilité donne aux joueurs la possibilité de découvrir les précédents titres Persona, tout en laissant la porte ouverte aux entrées classiques de la série.

»Persona 5 Royal » sera l’un des jeux disponibles pour Xbox série X|Sun titre qui mélange parfaitement l’exploration de donjons, un style irrévérencieux et des éléments de simulation sociale qui se fondent pour former une expérience engageante pour tout amateur de RPG, tout en offrant un point de départ facile pour les nouveaux joueurs qui se lancent dans la franchise.

De plus, l’union de »Persona » avec Xbox Game Pass, apportera avec lui le jeu »Persona 3 Portable », une version améliorée de la Persona 3 originale qui est sortie sur PlayStation Portable en 2009. Ce titre était le le plus influent pour toute la série, établissant la formule moderne des jeux « Persona », et le premier jeu à incorporer des éléments de simulation de donjon et de datation qui ont été développés dans les entrées ultérieures de la série.

L’importance de la réédition de »Persona 3 Portable », »Persona 4 Golden » et »Persona 5 Royal » sur les plateformes modernes fournira un excellent point d’entrée dans la série pour les nouveaux joueurs, ainsi que permettant aux fans d’accéder facilement à ses prédécesseurs et de découvrir certains des meilleurs jeux de la série.