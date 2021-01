Le Xbox Game Pass aurait bientôt UbiSoft +

Les services d’abonnement aux jeux sont l’avenir.

Microsoft espère que son Xbox Game Pass sera le Netflix du jeu. Le service permet aux joueurs de jouer à un catalogue de 1000 jeux de l’histoire de X Box, y compris les nouveaux jeux de leur studio parent le jour du lancement. EA Play a récemment été intégré au Xbox Game Pass, permettant aux joueurs d’accéder à une grande majorité des jeux EA pour le même prix d’abonnement mensuel. Le pass de jeu comprend des jeux comme Halo, Madden, Gears of War, et beaucoup plus. Avec la sortie des nouvelles X Box Series X et Series S, Microsoft tente de faire de grands pas. Ubisoft a son propre service d’abonnement où les joueurs peuvent jouer à des titres tels que Credo d’Assasin ou Chiens de garde. Maintenant, des rumeurs commencent à se répandre selon lesquelles Microsoft s’associera à Ubisoft pour inclure son service, un peu comme l’accord EA. L’éditeur de Windows Central, Jez Corden, a confirmé que ces rumeurs étaient peut-être vraies. « J’ai vu des rumeurs sur l’adhésion d’Ubisoft Uplay + au Xbox Game Pass Ultimate », a tweeté Corden. « Je pense que cela a de fortes chances d’être vrai, d’après ce que j’ai entendu. J’imagine que ce serait un coffre-fort ou une petite tranche d’anciens jeux, mais des choses plus folles se sont produites », ont-ils ajouté. « J’ai toujours pensé que EA Play serait un niveau supplémentaire de Game Pass, mais ils ont juste lancé ce mauvais garçon. Je suppose que nous verrons. »