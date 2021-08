Le whisky nous a éblouis dans la culture populaire

Les whisky C’est actuellement l’une des boissons les plus appréciées sur le marché des distillats. Né de Irlande et dérivée du gaélique écossais uisge beatha, cette boisson alcoolisée est obtenue en distillant des céréales vieillies telles que l’orge, le blé, le maïs, dans des fûts en bois, traditionnellement en chêne blanc.

Selon l’histoire, le premier écrit sur le whisky C’est à partir de 1405 en Irlande où il a été distillé, pour la première fois, par des moines, bien qu’il ait également été mentionné en 1496. Cependant, on pense qu’il est passé plus tard aux paysans, qui ont installé d’innombrables alambics faits maison et, dès lors, , leur expansion dans le monde était inévitable.

Le whisky est largement utilisé dans l’industrie.



A tel point qu’à l’arrivée dans des pays comme le Canada et les États-Unis, de nombreuses distilleries ont proliféré et l’une d’entre elles se trouvait, apparemment, à Hollywood. La ville de Los Angeles, où opère la magie du cinéma et des séries, est, apparemment, l’une des grandes fans de whisky puisqu’elle compte, au moins, plus de 20 bars exclusifs de cette boisson.

Au fil des années, un bon whisky irlandais comme Jameson nous a éblouis dans la culture populaire en apparaissant dans des centaines de productions. Voyons quels sont les plus populaires.

+ La série avec le whisky comme pièce maîtresse

5. Jameson Irish Whiskey et sa relation avec PB :

Cillian Murphy dans le rôle de Tommy Shelby. Photo : (IMDB)



Peaky Blinders C’est l’une des séries les plus regardées sur Netflix et lancera bientôt sa sixième et dernière saison. Cette fiction raconte précisément l’histoire d’une famille vouée à la contrebande de whisky. L’un des plus importants d’Irlande est le Jameson Irish whiskey.

4. The Vampire Diaries – saison 3 épisode 5

Damon et Elena. Photo : (IMDB)



Cette série, transmise par Amazon Prime Video, a le whisky comme protagoniste principal. Bien qu’on ne sache pas exactement quelle marque de cette boisson ils utilisent, les protagonistes résolvent généralement leurs problèmes en buvant.

Cependant, l’une des scènes les plus emblématiques est celle où l’un des personnages principaux, Damon (Ian Somerhalder) donne à Elena (Nina Dobrev) un verre de whisky pour se calmer après l’attaque vampirique de son frère, Stefan (Paul Wesley).

3. Costumes :

Les protagonistes de Suits. Photo : (IMDB)



C’est une série qui raconte l’histoire des avocats les plus prestigieux de New York, qui travaillent dans le cabinet de l’une des femmes les plus respectées de la ville : Jessica Pearson (Gina Torres). Situé dans l’ère actuelle, dans cette fiction, ce ne sont pas seulement les avocats qui sont liés au whisky, mais aussi toutes les femmes de la bande.

Jessica, Donna (Sarah Rafferty) et Rachel (Meghan Markle) sont celles qui montrent généralement qu’en plus de piétiner le monde du droit juridique, elles peuvent aussi déguster un bon cocktail.

2. Sexe et ville :

Sexe et la ville. Photo : (IMDB)



Éviter Sex and the City serait une erreur totale. Non seulement c’est l’une des séries les plus emblématiques sur le combat des femmes dans les domaines économique, matrimonial et professionnel, mais elle montre aussi comment, ces quatre amies, plus unies que jamais, peuvent s’amuser de la manière la plus folle.

Et bien sûr, l’une des boissons les plus nommées de la série est le whisky puisque tous, en particulier Samantha (Kim Cattrall), sont des fans de cette boisson.

1. Le type audacieux :

Les protagonistes de The Bold Type. Photo : (HULU)



C’est la série féministe la plus actuelle sur Netflix. Originaire de HULU, The Bold Type présente plusieurs similitudes avec Sex and The City : amis, féministes et ceux qui luttent pour l’indépendance financière. De plus, ils vont contre les abus du travail, le machisme, l’homophobie, entre autres.

Bien sûr, les trois personnages principaux, qui privilégient généralement leur amitié avant tout, y compris les couples, ne négligent pas les nuits de plaisir où le whisky est le protagoniste principal. Ainsi qu’à Los Angeles, à New York, les bars destinés à ce type de boisson ne manquent pas et, ils en profitent.