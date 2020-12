Le Weeknd aurait été en train de sortir avec sa nouvelle petite amie Rosalia – Qui est-elle?

The Weeknd est un chanteur et auteur-compositeur canadien de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye.

Il est né en Ontario, au Canada, le 16 février 1990, faisant de lui un Poissons de 30 ans.

The Weeknd a quatre albums studio,



Kiss Land



(2013),



La beauté derrière la folie



(2015),



Starboy



(2016), et



Après des heures



(2020). Il est surtout connu pour ses chansons à succès comme «Blinding Lights», «Starboy» et «Can’t Feel My Face».

Des rumeurs circulent à propos de la chanteuse Rosalia de The Weeknd après que le couple ait fait un



très



clip vidéo flirty pour un remix de sa chanson «Blinding Lights». Dans la vidéo, The Weeknd est vu enrouler ses bras autour de Rosalia, suscitant d’importantes rumeurs de rencontres.

Qui est la petite amie de The Weeknd, Rosalia?



De plus, regardez leur vidéo torride ci-dessous.

CONNEXES: Ray J serait en train de sortir avec Sarah Oliver du «Bad Girls Club» – Qui est-elle?

Rosalia Vila Tobella, connue professionnellement sous le nom de Rosalia, est une auteure-compositrice-interprète espagnole de Barcelone.

Rosalia a deux albums studio,



Los Angeles



(2017) et



El Mar Querer



(2018). Elle est surtout connue pour ses chansons à succès comme «Con Altura», «TKN» et «Yo x Ti, Tu x Mi».

Elle a 27 ans et est née le 25 septembre 1993, ce qui en fait une Balance.

L’ex de The Weeknd, Bella Hadid, a une opinion sur sa nouvelle relation.



The Weeknd a daté Bella Hadid de temps en temps de 2015 jusqu’à leur séparation officielle en août 2019.

En août 2020, une source a rapporté que la paire était toujours «en bons termes».

Cependant, Bella Hadid ne semble pas être concernée par les rumeurs de rencontres et une source a révélé que «Bella n’est pas vraiment concernée d’une manière ou d’une autre ce qui se passe ou ne se passe pas dans la vie amoureuse d’Abel.

Hadid «connaît le nom du jeu et comprend que sa forme d’expression passe par sa musique. Rosalia est magnifique et Bella sait qu’il y aura toujours des spéculations de fans, peu importe avec qui il travaille. Elle sait également que les fans se soucient de son opinion à cause de son histoire avec The Weeknd. Cela ne changera jamais et elle sait qu’ils ont beaucoup appris les uns des autres grâce à leur relation. Bella est concentrée sur sa propre vie et ne passe pas son temps à fouiller dans la sienne.

Rosalia est la meilleure amie de Kylie Jenner.



Rosalia est vraiment de bons amis avec Kylie Jenner.

Rosalia a figuré sur un remix du single de Travis Scott «Le plus haut dans la salle». Ainsi, Jenner et Rosalia se sont rencontrés à cause de Scott et ils sont devenus des amis proches quand Scott et Jenner sortaient ensemble.

L’article continue ci-dessous

Tendance sur YourTango



Jenner et Rosalia sont souvent sur les photos Instagram de l’autre et se retrouvent pour déjeuner ensemble.

Rosalia se réfère même en plaisantant à Jenner comme étant sa «femme» et explique: «C’est une très bonne amie à moi … Ouais, je l’aime beaucoup, elle le sait. Rosalia poursuit: «Nous nous amusons ensemble et nous sommes de bons amis.»

CONNEXES: Détails adorables sur la relation de la star de Broadway Ali Stroker avec David Perlow

Rosalia a déjà daté C. Tangana.





Rosalia a fréquenté le rappeur C. Tangana d’environ 2015 à 2018.

Le couple a même travaillé ensemble sur le single à succès «Antes de Morirme» en 2016 et il a également aidé Rosalia à écrire sa chanson «Malanente».

Le duo a même collaboré à huit des chansons de Rosalia sur son album



El Mal Querer



.

Bien qu’ils ne soient plus ensemble, Tangana parle très bien de Rosalia: «Rosalía est un phénomène qui devait nous arriver. J’ai dit il y a trois ans que Rosalía est la chose la plus excitante qui soit arrivée à la culture (…) depuis le début j’ai dit: «Je vais venir ici pour voir ce que je peux apprendre.» »

Rosalia est connue pour ses longs ongles.



Rosalia est la reine d’avoir de longs et beaux ongles. Elle balance toujours ses griffes énervées sur Instagram et souvent, elles sont ornées de pierres précieuses et de strass sympas.

Rosalia a toujours une manucure impeccable et c’est devenu son look signature.

The Weeknd a une valeur nette de 100 millions de dollars.

Rosalia a une valeur nette de 5 millions de dollars.

CONNEXES: Chrishell Stause a un nouveau petit ami! Découvrez DWTS Pro Keo Motsepe

Avant que tu partes,



Abonnez-vous à notre newsletter.



Rejoignez-nous maintenant pour YourTango



articles tendance



, Haut



Conseil d’Expert



et



horoscopes personnels



livré directement dans votre boîte de réception chaque matin.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.