Le Weeknd aura son propre jour, le maire de Toronto l’a officialisé

Le Weenkd a reçu l’un des plus grands honneurs qu’un artiste puisse recevoir, à savoir que le maire de Toronto, sa ville natale, a officiellement annoncé que le chanteur, de son vrai nom Abel Tesfaye, aura sa propre journée officielle.

L’annonce a été faite quelques heures après votre participation à la Super Bowl cette année, où il sera en charge de divertir le public avec une présentation à la mi-temps du jeu dans la ville de Tampa, Floride.

John Troy, maire de la ville de Toronto, Ontario dans Canada, a annoncé qu’aujourd’hui sera le « Le jour de la semaine». « Habitants de Toronto ils sont ravis de fierté alors qu’il prend la scène de la mi-temps », a-t-il écrit sur Twitter.

Troie partagerait également la proclamation officielle de cette nouvelle fête, qui stipule: «Bien que Le weekend est un chanteur plusieurs fois récompensé Grammy, Auteur-compositeur, auteur et producteur torontois qui est rapidement devenu l’un des musiciens les plus populaires au monde avec près de 75 millions de disques vendus et les albums 1 et 2 sur les services de streaming.

La journée a été proclamée pour célébrer le premier Canadien à être l’artiste titulaire de l’un des événements sportifs ayant la plus grande portée télévisuelle dans le monde. « Des millions de personnes vont regarder et applaudir, mais nous savons que Scarborough, une communauté qui continue de soutenir, va applaudir plus fort », indique le communiqué.

Toronto est fière que l’un des siens, The Weeknd, ait atteint une si grande popularité ici au pays et sur la scène internationale.

Pendant le week-end, Le weekend a partagé quelques détails sur ce que ses fans peuvent attendre de sa participation ce soir, annonçant qu’il n’aura pas d’artistes invités. « Il n’y avait aucun espace dans lequel il pouvait s’insérer dans le récit, dans l’histoire qu’il racontait dans cette performance », commentait-il aux médias.

Il s’est également assuré d’annoncer à la presse qu’en raison des conditions après la pandémie, il a été décidé de construire une scène qui sera à l’intérieur du stade afin d’assurer la sécurité des joueurs et des travailleurs.