Le week-end d’ouverture de Quantumania pousse le box-office 2023 de Disney à plus d’un milliard de dollars

La Walt Disney Company célèbre cette année son 100e anniversaire et connaîtra également une autre année énorme au box-office en 2023, la puissante House of Mouse ayant déjà dépassé le milliard de dollars cette année. Bien que de nombreux studios de cinéma n’aient pas atteint ce chiffre d’ici la fin de l’année, Disney l’a non seulement atteint, mais l’a largement dépassé au cours des 50 premiers jours de l’année grâce au succès de Avatar : La voie de l’eau, Titanic et la nouvelle version de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.





Selon Variety, le total du box-office mondial de Disney s’élève actuellement à 1,283 milliard de dollars, ce qui comprend les 225 millions de dollars pris par Quantumanie Cette fin de semaine. Les totaux s’accumulent avec un transport de 383 millions de dollars aux États-Unis et de 900 millions de dollars à l’international, un chiffre qui a été aidé par Avatar : la voie de l’eau obtenir une libération en Chine.

Bien sûr, la portée de Disney au box-office a été considérablement augmentée grâce à leur acquisition de 20th Century Fox en 2019, c’est ainsi que Titanesque tombe également dans leurs recettes pour l’année. Naturellement, on se concentre beaucoup sur les finances de Disney en ce moment, avec le retour du PDG Bob Iger révélant une vague d’exercices de réduction des coûts qui prendront effet dans les mois à venir alors qu’il stabilise le navire.





Disney peut-il battre son propre record au box-office en 2023 ?

Naturellement, Disney possède l’un des plus grands arsenaux pour frapper le box-office de tous les grands studios, il n’est donc pas surprenant qu’ils éliminent fréquemment toute concurrence pour être le plus gros succès au box-office de toute l’année. La centrale détient déjà le record du box-office le plus élevé de tous les temps après avoir encaissé 11,12 milliards de dollars en 2019, une année qui a vu Disney être le studio derrière 8 des 10 films les plus rentables. Cela comprenait le mastodonte qui était Avengers : Fin de partieavec Le Roi Lion, Frozen II, Star Wars : L’Ascension de Skywalker, Toy Story 4 et Aladdinqui ont tous coûté plus d’un milliard de dollars chacun.

Cette année, il n’y a pas de grand film Avengers à venir, mais Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Les Merveilles suivra Quantumanie de l’écurie Marvel Studios, et l’été verra la sortie du live-action La petite Sirène et Indiana Jones et le cadran du destin qui devraient tous deux figurer parmi les plus grands succès de l’année. A côté de ceux-ci seront Maison hantéequi sort maintenant en juillet, la dernière offre animée de Pixar sous la forme de Élémentaireet la dernière sortie de Kenneth Branagh dans le rôle d’Hercule Poirot dans Une chasse à Venise.

Alors que Disney a connu des difficultés avec ses récents films d’animation tels que Mondes étranges, il a beaucoup d’assiettes en rotation qui sont presque aussi garanties pour attirer un large public que n’importe quel film de nos jours. Bien qu’il soit peu probable que Disney parvienne à battre son record de 2019 cette année, de nombreuses autres opportunités se présenteront dans les prochaines années alors que la saga Marvel Multiverse touche à sa fin. Guerres des étoiles devrait revenir sur grand écran pour de nouveaux films, et James Cameron en déchaîne trois autres Avatar suites.