Le Web est en feu: un incendie dans un centre de données d’ovh a mis des milliers de sites hors ligne

Dans ces heures de nombreux sites Internet Ils ont des problèmes de connexion, mais le problème est commun: a grand feu que la nuit dernière a intéressé à Strasbourg le centre de données d’un grand fournisseur de services Cloud, la société française OVH. L’accident s’est produit au cours des dernières heures et les flammes se sont déjà éteintes pendant la nuit, mais les effets de l’incendie affecteront vraisemblablement la fonctionnalité des sites Web liés aux entreprises clientes du fournisseur pendant des jours.

L’importance du feu est liée à celle de l’infrastructure impliquée: les datacenters sont des infrastructures physiques conçues pour faire fonctionner les serveurs au mieux qu’il contient – c’est-à-dire les ordinateurs sur lesquels les informations contenues sur les sites Web sont physiquement présentes. Dans les centres de données, ces appareils fonctionnent bien réfrigérés, bien connectés au reste d’Internet et dotés d’une source d’alimentation stable et protégés contre les surcharges. Les entreprises qui les construisent et les gèrent louent l’espace de stockage qu’elles contiennent à des entreprises qui peuvent ainsi assurer une présence en ligne 24h / 24 sans crainte de dysfonctionnements imprévus. Ou alors ça devrait être.

Les incendies, tremblements de terre et autres événements catastrophiques sont parmi les rares dangers qu’un datacenter devrait craindre, car ils sont parmi les rares événements capables de vraiment mettre les systèmes de redondance à l’épreuve dont ils sont équipés, comme de multiples générateurs électriques et des sauvegardes répliquées sur d’autres serveurs présents sur site. C’est exactement ce qui semble s’être passé dans le datacenter d’OVH: selon ce que reconnaît l’entreprise, l’incendie qui a affecté la structure a impliqué de nombreux domaines cruciaux pour le bon fonctionnement des serveurs hébergés, qui à leur tour garantissaient la présence en ligne de. de nombreux sites.

Update 1pm

Plan for the next 1-2 weeks:

1) rebuilding 20KV for SBG3

2) rebuilding 240V in SBG1/SBG4

3) verifying DWDM/routers/switchs in the network room A (SBG1). checking the fibers Paris/Frankfurt

4) rebuilding the network room B (in SBG5). checking fibers Paris/Frankfurt

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021