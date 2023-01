Le vrai sens de la lettre de Bill à Joel dans « The Last of Us »

Les épisode 3 de « The Last of Us » a été l’un des plus émouvants sur HBO Max jusqu’à présent. La histoire d’amour entre bill et frank au milieu d’un apocalypse zombie Cela a été au même niveau, voire plus, que la scène « Hold the Door » de « Game of Thrones ». Bien que nous les ayons rencontrés et virés en un seul chapitre, la lettre qu’ils ont laissée à Joel est plus importante qu’ils ne le pensent.

Dans les jeux vidéo Naughty Dog sur lesquels la série est basée, la rencontre avec Bill ne se passe pas de la même manière et La mort de Franck c’était différent aussi. Cependant, Craig Mazin et Neil Druckmann, les créateurs de la série (ce dernier étant aussi celui à l’origine de l’œuvre originale), ils ont décidé d’étendre leur histoirequelque chose qui s’est avéré positif.

Bien que dans la version console, il n’y avait pas une lettre que Bill a laissée pour Joel, puisque le personnage était encore vivantle contenu a été inspiré par une conversation que les deux ont eue.

L’importance de cette carte n’est pas seulement due aux différences qu’elle peut avoir avec le jeu vidéo, mais aussi parce que les indices qu’il donne sur Joel.

Dans l’épisode 3 de « The Last of Us », la lettre de Bill était adressée à « n’importe qui, mais probablement Joel » (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LA LETTRE QUE BILL A LAISSÉE À JOEL DANS « THE LAST OF US » ?

Dans l’épisode 3 de « The Last of Us », Bill laisse une lettre à Joel sachant qu’il la trouvera probablement après que lui et Frank se soient suicidés. Dedans, il y a un extrait important.

« Je l’ai sauvé puis je l’ai protégé. C’est pourquoi des hommes comme vous et moi sommes ici. Nous avons un travail à faire et que Dieu aide tout enfoiré qui se met en travers de notre chemin.», Il a été lu presque à la fin et a même fait mention de Tess, décédée au chapitre 2.

Cette partie de la lettre de Bill a deux significations importantes. La première est que les paroles de son vieil ami ? ils rappellent qu’il n’a pas réussi à protéger les personnes qu’il aimaity compris Sarah et Tess.

« Bill dit essentiellement « protégez les gens que vous aimez » et mentionne spécifiquement Tess. C’est un rappel de l’échec de Joel. Joel n’a déjà pas réussi à sauver sa fille et maintenant il n’a pas réussi à sauver sa partenaire amoureuse.», expliquait Neil Druckmann dans le « Inside episode 3 » de la série.

Le second sens est lié à le développement du personnage et ce que nous savons arrivera grâce au jeu vidéo. Ces petits détails renforcent l’instinct protecteur au fur et à mesure de l’histoire et expliqueront les limites jusqu’où il ira pour tenter de sauver Elliequitte à condamner l’humanité tout entière.

