Le vrai monstre de Ghostbusters prend vie dans les derniers Ghostbusters: Afterlife Footage

Chaque enfant des années 80 se souvient de l’énorme affaire qui a été Les vrais chasseurs de fantômes, une série animée basée sur le film de 1984, qui a apporté toute une vague de fantômes emblématiques et naturellement une vague de jouets basés sur eux. Quand la finale Chasseurs de fantômes : l’au-delà la bande-annonce a fait ses débuts, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont réussi à repérer un coup d’œil fugace d’un de ces spectres faisant ses débuts en direct dans le film sous la forme du fantôme « Bug-Eye », une figurine qui a un énorme globe oculaire au centre de son front qui ressort lorsque le corps est pressé.

Lorsque Les vrais chasseurs de fantômes a fait ses débuts, un certain nombre de changements ont été apportés à l’apparence des Ghostbusters, car ils n’ont pas été en mesure de conclure un accord pour utiliser la ressemblance de Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd et Ernie Hudson, et à l’exception de quelques apparitions par le Stay Puft Marshmallow Man et Slimer, à peu près tous les fantômes, spectres et fantômes vus dans le dessin animé étaient un nouveau design que l’on ne voyait pas dans les films. Kenner est également allé plus loin que la série pour créer des dizaines de figurines d’action, et ce sera la première fois que quelque chose de la série animée passe dans le chasseurs de fantômes univers.

Vu autour de la marque des 37 secondes dans la bande-annonce, Bug-Eye apparaît d’abord comme un simple globe oculaire avant que le reste de son corps n’éclate en feu pour récupérer la partie flottante du corps. C’est une apparition très bienvenue, qui s’ajoute à bien d’autres choses livrées dans cette dernière bande-annonce. Bien que cela puisse être une pure coïncidence, faisant partie d’une récente réédition des jouets Kenner des années 80 de la franchise, Bug-Eye était l’une des deux figures classiques à être à nouveau disponibles, l’autre étant un fantôme de toilette, ainsi que l’original Ecto -1 obtenir une toute nouvelle version classique. Étant donné qu’il n’y a eu que deux fantômes libérés, cela signifie-t-il que nous allons également voir des toilettes possédées dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà? Eh bien, la baignoire de Dana Barrett a pris vie dans Chasseurs de fantômes II, nous ne pouvons donc pas l’exclure.

Nous avons déjà vu de nombreux commentaires lors des premières projections du film selon lesquels il offre un excellent service aux fans, et ce sont de petits extras comme celui-ci qui attireront vraiment les fans du film original et du spectacle d’animation à bord. Chasseurs de fantômes : l’au-delà quand il sortira plus tard ce mois-ci. Alors que Sony a veillé à ce que nous ne voyions aucun des trois Ghostbusters originaux, à part des extraits sonores et une photo très rapide de torses adaptés, il y a encore beaucoup à tirer de la bande-annonce finale, y compris un nouveau temple de Gozer, un nouveau regard sur Cassie de Carrie Coon portant « cette » robe Gatekeeper, deux Terror Dogs et la voix de Peter Venkman prononçant les mots « Hé, nous avons-nous manqué? » tandis qu’une mélodie très familière se fait entendre derrière, est suffisant pour envoyer un frisson d’anticipation courir le long de la colonne vertébrale de tous ceux pour qui chasseurs de fantômes était l’enfance. Il est presque temps de les allumer quand Chasseurs de fantômes : l’au-delà sort en salles le 17 novembre.

