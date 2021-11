Le vrai film d’enlèvement extraterrestre dont vous ne vous souvenez probablement pas

Travis Walton est le nom du bûcheron qui a été enlevé par des extraterrestres dans un fait qui restera dans l’histoire en raison de l’importance qu’il avait dans les médias et de la façon dont les autorités policières l’ont recherché auprès de ses collègues Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulette, Steve Pierce, Allen Dallis et Dwayne Smith Ils ont raconté une histoire incroyable pour les sceptiques en 1975.

Qu’est-ce que ce groupe de menuisiers racontait? Ils ont terminé leur quart de travail et se retiraient de la Parc national de Sitgreaves Lorsqu’ils virent une étrange luminosité dans le ciel qui attira puissamment leur attention et sans pouvoir contrôler leur curiosité, ils se rapprochèrent de l’endroit. Alors, ils ont vu quelque chose qu’aucun d’entre eux n’oubliera de sa vie : une soucoupe flottant à 30 mètres du sol.

Une expérience terrifiante avec des extraterrestres !

Travis est sorti du véhicule qu’il partageait avec ses compagnons et s’est approché de l’objet étrange. Puis une lumière l’a frappé carrément et l’a projeté au sol. Mike Roger Il a démarré le camion et ils ont tous fui les lieux. Plus tard, ils ont décidé de rentrer, mais Travis et la soucoupe n’étaient plus là. Pendant cinq longs jours, la police et les médias se sont interrogés sur Walton, jusqu’à ce qu’il apparaisse dans une station-service après avoir appelé son domicile depuis un téléphone public.

Hollywood ne pouvait pas laisser passer une histoire de cette ampleur ! L’enlèvement le plus crédible et le mieux documenté de l’histoire. Travis a raconté comment les extraterrestres ont expérimenté avec lui et les ont même décrits : petite taille, grosses têtes, peau grise. Les séquences du film où le « Gris » torture le bûcheron sont terrifiants. On ressent l’horreur de la possibilité d’être seul et entouré de ces êtres d’une autre civilisation.

Ainsi, le film de l’affaire marquante s’intitule Feu dans le ciel, a eu lieu en 1993 et a présenté un casting luxueux: DB Sweeney, Robert Patrick, Craig Sheffer, Peter Berg, Henry Thomas, Bradley Gregg, Noble Willingham et Kathleen Wilhoite. Ils sont les interprètes de cette affaire réelle qui atteint le cinéma et pose les bases de ce qui deviendra plus tard une histoire qui se multiplie à travers le monde. On parle de enlèvements dans la vraie vie. Peur!

