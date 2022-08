Le vrai cas derrière "Woo, un avocat hors norme"le k-drama le plus réussi de Netflix

Netflix

Woo, un avocat hors norme est l’un des k-dramas les plus réussis sur Netflix et s’inspire d’une vraie personne ! Connaître tous les détails.

©IMDBWoo, un avocat extraordinaire suit un cas réel

Ces derniers mois, le drames k netflix Ils ont pris tous les yeux des spectateurs. Eh bien, ces drames ont fini par être les plus accrocheurs en raison de leurs intrigues imposantes et captivantes. Et, l’un des plus importants et des plus connus de l’année dernière est Woo, un avocat hors normeune série composée d’une saison qui ne cesse de faire fureur chez les fans de la plateforme au point qu’elle a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

Oui, il y a quelques heures Netflix a confirmé que Woo, un avocat hors norme aura une deuxième édition où l’histoire de Woo continuera d’être racontée. En effet, la fiction, qui suit la vie d’une jeune femme diagnostiquée avec le syndrome de l’autisme depuis son plus jeune âge, mais parvient à devenir avocate, a ému des milliers de personnes. L’intrigue, qui met l’accent sur le dépassement et l’apprentissage, a été ce qui a le plus ému ses téléspectateurs.

Cependant, il convient de noter qu’il est maintenant connu que Woo, un avocat hors norme Il y a une vraie histoire derrière. Comme révélé Jagran TV le personnage dont s’inspire cette fiction est Temple Grandin, un scientifique américain né en août 1947. Cette femme, qui se démarque en tant que biologiste et professeure de sciences animales dans le Colorado, aux États-Unis, a été diagnostiquée autiste à l’âge de deux ans.

Et, tout comme dans Woo, un avocat hors norme, ses médecins ont émis l’hypothèse qu’il aurait du mal à parler tout au long de ses années. En tout cas, grâce aux thérapies qu’il a reçues, il a pu développer cette capacité, tout comme cela se produit dans la série. Aussi, le site internet Jagran TV Il a également souligné que cette scientifique avait subi du harcèlement pendant ses années scolaires parce que ses camarades de classe la trouvaient « bizarre ».

La même chose arrive à Woo dans la série, mais lorsqu’il arrive dans le cabinet d’avocats le plus important de Corée du Sud. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, comme on le voit dans la série, tous deux ont une grande passion pour les animaux, mais à la seule différence que le protagoniste de la série est enchanté par les marins, tandis que Grandin a une dévotion pour le bétail. .

Dans tous les cas, il convient de noter que Woo, un avocat hors norme Ce n’est pas la seule série qui s’est concentrée sur la vie de cette femme. HBO a fait un film sur sa vie et il est apparu dans des émissions comme Larry King en direct Soit Renard et amis. Sans aucun doute, c’est un exemple d’une personne qui a inspiré des milliers de personnes.

