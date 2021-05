Le Voyager 1 de la NASA détecte le bourdonnement causé par le gaz dans l’espace interstellaire

12 mai 2021 17:11:46 IST

Le système d’onde plasma du vaisseau spatial Voyager 1 de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a détecté un bourdonnement dans l’espace interstellaire. Les scientifiques pensent que le son est causé par les petites quantités de gaz présentes dans l’espace. Ce léger bourdonnement monotone représente le bruit de fond présent dans l’étendue entre les systèmes stellaires. Identifiées à des fréquences radio dans une bande passante étroite, ces ondes plasma persistantes ont été détectées à partir de 2017.

Lancé il y a 44 ans par la NASA le 5 septembre 1977, Voyager 1 fait partie du programme Voyager pour étudier le système solaire externe. Il a été lancé 16 jours après le lancement de son jumeau, Voyager 2. Voyager 1 a pénétré dans l’espace interstellaire en août 2012 et continue de collecter des données. Il fournit aux scientifiques des observations d’un «territoire vraiment inconnu» et les aide à comprendre «la nature même de l’énergie et du rayonnement dans l’espace».

Selon le Chronique de Cornell, la recherche publiée dans Astronomie de la nature le 10 mai, permet aux scientifiques de déterminer comment le milieu interstellaire interagit.

Le milieu interstellaire a des vagues turbulentes et les vagues qui se brisent nous donnent des indices sur sa densité. Des aspects comme la forme de l’héliosphère, la formation des étoiles et notre emplacement dans la galaxie sont déterminés par la densité du milieu interstellaire

Parlant de leurs découvertes, l’auteur principal de l’étude Stella Koch Ocker a déclaré qu’il y avait plus d’activité de bas niveau dans le gaz interstellaire que les scientifiques ne l’avaient pensé auparavant. Stella a appelé la recherche un témoignage de Voyager 1. Le vaisseau spatial est un cadeau de l’ingénierie à la science qui continue de donner. Stella est doctorante en astronomie à l’Université Cornell.

Shami Chatterjee, un autre chercheur impliqué dans l’étude, a déclaré que le voyageur renvoyait des détails indépendamment de ce que faisait le soleil. Il a ajouté que maintenant, pour mesurer le plasma interstellaire, ils n’ont pas besoin d’un événement fortuit lié au soleil.

