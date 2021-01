Le vortex polaire errant peut provoquer un hiver sauvage et neigeux

Au-dessus du pôle Nord, le Vortex polaire , un tourbillon d’air glacial à rotation rapide, fait un shimmy étrange qui pourrait bientôt apporter du froid et de la neige dans l’est des États-Unis, en Europe du Nord et en Asie de l’Est pendant des semaines, disent les météorologues.

Bien qu’il ne soit pas inhabituel que le vortex polaire agisse, cette reconfiguration particulière – errer et éventuellement se diviser en deux – peut être liée à changement climatique dans l’Arctique qui se réchauffe rapidement, a déclaré Judah Cohen, directeur des prévisions saisonnières à Atmospheric and Environmental Research dans le Massachusetts, qui fait partie de Verisk Analytics, une société d’évaluation des risques.

« Attendez-vous à une arrière-moitié d’hiver plus hivernale ici dans l’est des États-Unis que ce que nous avons eu au premier semestre », a déclaré Cohen à 45Secondes.fr.

le L’Arctique se réchauffe plus vite que toute autre région du monde. En conséquence, la couverture de glace de mer se rétrécit – en Septembre 2020 et en décembre 2020, la couverture de glace de mer de l’Arctique a rétréci à son deuxième et troisième plus bas minimum jamais enregistré pour ces mois, respectivement, selon le National Snow and Ice Data Center .

Les températures plus chaudes que d’habitude dans l’Arctique jettent probablement le vortex polaire hors de contrôle, a déclaré Cohen. Le vortex polaire est un vaste zone de basse pression qui se trouve au-dessus de l’Arctique dans la stratosphère – la couche au-dessus de la troposphère, la couche la plus basse de l’atmosphère terrestre où se produisent la plupart des conditions météorologiques. Ce système basse pression est généralement rempli d’air froid tourbillonnant. Pendant l’hiver, un jet d’air qui maintient le vortex polaire en place s’affaiblit parfois, permettant à l’air froid du vortex de s’étendre vers le sud.

Voici une vidéo animée réalisée par Cohen pour illustrer le processus.

Cohen et ses collègues ont suggéré que moins de couverture de glace de mer arctique signifie qu’il y a plus d’humidité de la mer qui migre vers l’intérieur des terres sur la Sibérie normalement sèche. Cette humidité se transforme alors en neige, qui renvoie la chaleur dans l’espace et rend la Sibérie plus froide que la normale; qui à son tour perturbe une bande thermique dans la troposphère s’étendant sur l’Eurasie. Cette bande décomposée peut alors déstabiliser le vortex polaire, provoquant des hivers plus froids à l’est des Rocheuses aux États-Unis et en Europe du Nord et en Asie de l’Est, ont écrit Cohen et ses collègues dans une revue de 2019 dans le journal. Changement climatique de la nature .

« Pensez au vortex polaire comme à une toupie silencieuse et rapide qui tourne sur place », a déclaré Cohen. « Alors, tu as cette énergie [from the troposphere] qui commence à cogner « sur le vortex polaire en rotation, le faisant vaciller et errer.

Il a ajouté que cette saison, « les chutes de neige à travers la Sibérie ont été supérieures à la normale jusqu’à présent. Par conséquent, je pense que cela a contribué au faible vortex polaire ».

Tout le monde n’est pas d’accord avec cette connexion augmentée-neige-sibérienne-et-vacillant-polaire-vortex, mais il est clair qu’un vortex polaire affaibli conduit à des hivers plus froids dans certaines parties de l’hémisphère nord. Il est également admis que les événements dits de réchauffement stratosphérique soudain (SSW) peuvent affaiblir le vortex polaire et le faire vaciller. Les SSW se produisent lorsque les vagues atmosphériques à grande échelle associées aux systèmes météorologiques atteignent la stratosphère et perturbent le vortex polaire, le faisant ralentir et chauffer jusqu’à 90 degrés Fahrenheit (50 degrés Celsius) en quelques jours.

Cohen a noté que les SSW peuvent être déclenchés par les conditions météorologiques associées à la disparition de la glace de mer de l’Arctique. Les SSW se produisent en moyenne six fois tous les 10 ans, et en ce moment, nous vivons un grand SSW, a rapporté le Washington Post.

Il est possible que le SSW ait été causé par un système haute pression et basse pression, a déclaré Amy Butler, chercheuse au laboratoire des sciences chimiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration à Boulder, Colorado.

« Au cours des dernières semaines, il y avait un système de haute pression persistant sur une grande partie de l’Atlantique Nord et du nord de l’Europe / Asie, et un système de basse pression sur le Pacifique Nord », a déclaré Butler à 45Secondes.fr dans un e-mail. Ce duo haute pression et basse pression est connu pour perturber la stratosphère, où vit le vortex polaire.

Il est également possible que l’extrême bombe cyclone (une tempête hivernale se formant rapidement avec des vents de force ouragan) dans le Pacifique Nord il y a quelques jours, a contribué au SSW, « mais cela devra être étudié plus avant », at-elle déclaré.

Le 5 janvier, les vents dans le sens antihoraire du vortex polaire ont inversé la direction (un indice qu’un réchauffement atmosphérique soudain s’était produit) et le vortex s’est éloigné de son emplacement habituel centré sur le pôle Nord, vers l’Europe et l’Atlantique Nord, a déclaré Butler. Pendant ce temps, il a commencé (mais pas complètement) à se séparer, a déclaré Cohen.

Le vortex polaire pourrait se diviser davantage dans environ 10 jours, « mais on ne sait pas si cela se produira », a déclaré Butler. « Les modèles de prévision ont du mal à prévoir une division du vortex plus d’une semaine à l’avance. »

Les perturbations du vortex polaire sont essentielles pour les prévisions, car environ deux semaines après qu’elles se produisent, la troposphère subit une vague de conditions météorologiques étranges, qui peuvent durer des semaines. En raison de la perturbation du vortex polaire de cette semaine, « il y a des indications que nous verrons un temps plus froid d’ici deux semaines … dans l’est des États-Unis, en Europe du Nord et en Asie de l’Est », a déclaré Cohen.

Pour l’instant, c’est dans l’air que ce soit des tempêtes de neige ou une éruption d’air froid, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, «des conditions plus chaudes que la normale peuvent également se produire dans l’Arctique canadien et en Asie et en Afrique subtropicales», a déclaré Butler. « Ces effets pourraient persister pendant 4 à 6 semaines après le réchauffement stratosphérique soudain. »

