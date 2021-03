Le Volvo XC60 a été rénové. Restez au courant de toutes les actualités

Volvo Cars vient d’annoncer le lifting de son SUV moyen, le XC60, qui a reçu, entre autres, un nouveau système d’infodivertissement Android avec des applications et des services de Google.

Le modèle le plus vendu de la marque suédoise depuis 2009, totalisant plus de 1,68 million d’unités vendues dans le monde, a également vu le look retouché, bien que les changements passent presque inaperçus.

Esthétiquement, seuls la nouvelle calandre et le pare-chocs avant redessinés se démarquent, bien que de nouveaux designs de roues et de nouvelles couleurs pour la carrosserie aient également été présentés.

Les changements visuels à l’intérieur de l’habitacle sont réduits à de nouvelles finitions et matériaux, même si c’est précisément à l’intérieur de ce XC60 que se cache la plus grande nouveauté.

Nous parlons, comme nous avons commencé par le faire référence ci-dessus, du nouveau système d’infodivertissement Android, développé en partenariat avec Google, qui a intégré des fonctionnalités et des applications de l’entreprise technologique.

Les systèmes Google sont désormais disponibles nativement dans le système d’infodivertissement du nouveau XC60.

Disponible sur les nouveaux Volvo XC40 Recharge et C40 Recharge, et une fois le pack de services numériques souscrit, ce système permet d’accéder à des programmes tels que Google Maps, Google Assistant et Google Play, le tout sans avoir à recourir à un téléphone intelligent.

Les moteurs ne changent pas

En ce qui concerne les moteurs, Volvo n’a fait aucune mention, nous pouvons donc supposer que le SUV suédois maintiendra l’offre de moteurs actuelle.

Ceux-ci sont formés par les propositions hybride doux ou les semi-hybrides B4, qui peuvent s’appuyer sur un moteur à essence de 197 ch ou un bloc Diesel de même puissance; à travers le hybride doux B5 avec un moteur diesel de 235 ch; et enfin les variantes Recharge, qui identifient les propositions hybrides brancher de la gamme: T6 AWD (340 ch), T8 AWD (390 ch) et Polestar Engineered (405 ch).

Quand arrive?

Le Volvo XC60 renouvelé entre en production à la fin du mois de mai prochain et les premières unités commenceront à être livrées en juin. Les prix n’ont pas encore été avancés.