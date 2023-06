Le volume 3 d’Untold de Netflix débutera avec le documentaire de Jake Paul

Nouveaux épisodes des docuseries de Netflix Indicible arrivent cet été. Avec quatre nouveaux épisodes, l’événement docuseries sera lancé avec un épisode relatant la montée en puissance de YouTuber et combattant controversé Jacques Paul. Ce sera la première de quatre histoires racontées sur quatre semaines, comme après Jake Paul l’enfant à problèmes fait ses débuts le 1er août, un nouvel épisode suivra chaque semaine.





Untold: Jake Paul l’enfant à problèmes lance Vol. 3. Il est réalisé par Andrew Renzi (Pepsi, où est mon Jet ?), et la description officielle de l’épisode de Netflix est la suivante :

« A 26 ans, Jake Paul est-il le nouveau sauveur du monde de la boxe ou un promoteur « délirant » qui a plus de punch dans ses talents de marketing que dans sa main droite ? plongez dans la façon dont un enfant aux yeux écarquillés de l’Ohio est passé de sensation sur Internet à l’homme le plus polarisant du sport. Pour chaque critique de haut niveau (le président de l’UFC, Dana White), il y a un autre supporter dans son coin (l’ancien boxeur professionnel Mike Tyson). , Jake et son frère aîné, Logan, ont illuminé les médias sociaux avec des farces et des bouffonneries publiées d’abord sur Vine, puis sur une chaîne YouTube qui a accumulé des millions de vues. Les frères ont transformé leur succès en ligne en activités secondaires lucratives, avec Jake libérant de la musique et atterrissant un rôle dans une émission de Disney Channel (Bizaardvark). Au fur et à mesure que leur notoriété grandissait, les tensions entre les frères et sœurs autrefois proches augmentaient également. Lorsque les controverses réelles de Jake ont presque ruiné sa carrière, il a obtenu une seconde chance en tant que boxeur qui a choqué les sceptiques alors qu’il assommé un adversaire après l’autre. Construit sur des entretiens captivants avec les frères Paul – ainsi que leurs parents, leurs fans, leurs camarades boxeurs et la vieille garde sceptique – le film se termine par un match haletant qui prouvera si Jake a ce qu’il faut pour gouverner son nouveau royaume. »

Le 8 août, Indicible Vol. 3 débutera l’épisode Indicible : Johnny Football. Réalisé parRyan Duffy (Untold: La petite amie qui n’existait pas), l’épisode raconte l’histoire de la star controversée de la NFL, Johnny Manziel. La description de l’épisode se lit comme suit :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« En 2012, l’étoile la plus brillante de tous les sports était un quart-arrière de première année sous-dimensionné au Texas A&M, dont la ferveur sur le terrain n’avait d’égal que ses manières de faire la fête. Surnommé « Johnny Football », le joueur de football magnétique a capturé le l’attention de la nation et a d’abord savouré son alter ego : « Je voulais être Johnny Football. Johnny Football n’a jamais passé de mauvais moments », dit-il. Mais au fur et à mesure que l’argent affluait, l’examen minutieux s’est intensifié et Manziel a rejeté sa nouvelle renommée et s’est soudainement égaré. Avec une candeur étonnante, Manziel – avec sa famille, ses entraîneurs, son ancien meilleur ami et son agent – ​​détaille ce qui s’est passé dans les coulisses alors que les scandales s’accumulaient sous la lueur des flashs des paparazzis. Il a raté sa chance de remporter le succès dans la NFL après que les Browns de Cleveland l’aient choisi au premier tour du repêchage de la NFL en 2014, mais Manziel a continué à chercher quelque chose d’encore plus grand : la paix intérieure et le bonheur avec une vie plus calme qu’il révèle ici. »

En relation: 5 raisons pour lesquelles le bruit blanc de Netflix était l’un des films les plus sous-estimés de 2022





Netflix ramène untold

Netflix

La troisième histoire met en lumière le scandale de dopage de Victor Conte, et elle arrive sur Netflix le 15 août. Intitulé Untold: Hall de la honteil est réalisé par Bryan Storkel (La légende de l’île de la cocaïne, Le hors-la-loi Pez). La description de l’épisode est la suivante :

« Le nom de Victor Conte est synonyme du plus grand scandale de dopage qui ait jamais secoué la communauté sportive, prenant au piège des athlètes de haut niveau tels que le grand baseball Barry Bonds et les légendes de l’athlétisme Marion Jones et Tim Montgomery. Pendant 16 ans, Conte jure que les laboratoires BALCO, son société de suppléments et de nutrition basée dans la région de la Baie, n’a jamais touché aux drogues illégales améliorant les performances, mais en 2000, il est passé du côté obscur et est devenu la référence des athlètes à la recherche de stéroïdes, de gloire et de records du monde. Le film présente des entretiens avec plusieurs anciens associés notables de Conte – dont Montgomery et les autorités antidopage et IRS qui ont aidé à l’envoyer en prison après une inculpation de 42 chefs d’accusation – donnent un témoignage poignant alors que la légende de l’un des noms les plus notoires du sport continue se dérouler. »

Indicible Vol. 3 se termine par Untold: Rois des marais, relatant la montée des Florida Gators en tant qu’outsiders des deux fois vainqueurs des championnats nationaux BCS. L’épisode débute le 22 août et est réalisé par Katharine English (Premières Dames, Blair & Brown : La nouvelle révolution du travail). La description de l’épisode se lit comme suit :

« Le football universitaire est la vie en Floride, nulle part plus apparente que dans l’histoire extraordinaire des Florida Gators de 2005 à 2010. Après une course fulgurante dans les années 1990 sous la direction de l’entraîneur Steve Spurrier, la séquence de victoires de l’Université de Floride s’était tarie en 2005. Entrez Urban Meyer, le nouvel entraîneur-chef exigeant des Gators, dont le style infatigable engendre non seulement une série de victoires légendaires, mais aussi un drame implacable qui s’est propagé bien au-delà des vestiaires. des images d’archives, Meyer et les titans qu’il a entraînés (Brandon Siler, Tim Tebow, Brandon Spikes, Major Wright et Ahmad Black, parmi tant d’autres) donnent aux téléspectateurs une vue d’ensemble de la façon dont ils ont catapulté les Florida Gators de outsiders à gagnants de deux Championnats nationaux BCS. En explorant avec un jeu par jeu captivant certaines des victoires et des défaites les plus fulgurantes des Gators, cette docu-série en quatre épisodes se concentre sur chaque année turbulente du règne de Meyer et n’a pas peur de s’attaquer aux côtés difficiles de son leadership et des dangers pour ses joueurs d’être des athlètes vedettes à un si jeune âge. »

Indicible est développé par Chapman Way et Maclain Way. Les deux ont également produit avec Ben Silverman, Howard T. Owens et Isabel San Vargas pour Propagate, ainsi que Ryan Duffy, Doug Banker, Mike Seander et Louise Norman et Tom Sheahan de Raw TV. Propagate et Stardust Frames Productions produites Jake Paul l’enfant à problèmes, Johnny Footballet salle de la hontetandis que Raw TV produisait Rois des marais en association avec Propagate, The Players’ Tribune et Stardust Frames.

Comme indiqué ci-dessus, Indicible Vol. 3 sera lancé sur Netflix avec Untold: Jake Paul l’enfant à problèmes le 1er août 2023. Les nouveaux épisodes suivants seront diffusés les 8, 15 et 22 août. Les épisodes précédents de Indicible sont également diffusés sur Netflix et Vol. 4 arrivera en 2024.