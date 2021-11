Le volcan La Palma provoquera-t-il un tsunami sur la côte est de l’Amérique ?

Un volcan sur l’île espagnole des Canaries de La Palma est entré en éruption le 19 septembre 2021, forçant initialement l’évacuation d’environ 5 000 personnes de leurs maisons dans les villages de la région.

Il s’agissait de la première éruption du volcan depuis 1971 et a suscité la peur de la population de la côte est de l’Amérique du Nord face aux craintes d’un méga-tsunami.

Le 10 octobre 2021, des blocs de lave en fusion aussi gros que des immeubles de 3 étages sont tombés sur les collines de l’île espagnole.

Les tremblements de terre continuent de secouer l’île plus de 6 semaines après la première éruption du volcan.

L’éruption du volcan La Palma va-t-elle provoquer un tsunami sur la côte est de l’Amérique ?

Il est peu probable qu’un tsunami frappe la côte est en raison de l’éruption volcanique en Europe. Même si cela n’a pas empêché la peur de se propager.

Ces craintes et hypothèses proviennent d’une étude scientifique de 2001 publiée dans la revue Geophysical Research Letters.

« Les preuves géologiques suggèrent que lors d’une future éruption, le volcan Cumbre Vieja sur l’île de La Palma pourrait subir une défaillance catastrophique de son flanc ouest, laissant tomber 150 à 500 km3 de roches dans la mer », selon les auteurs Steven N. Ward et Simon Jour.

Cela provoquerait le fait que des vagues de la taille d’un tsunami « traverseraient tout le bassin atlantique » et frapperaient la côte est des États-Unis avec des vagues atteignant 100 pieds de haut, voire plus.

Cependant, même si une grande partie de la montagne venait à tomber, l’idée que les vagues créées par l’impact pourraient traverser tout le bassin atlantique est farfelue.

Selon George Pararas-Carayannis, rédacteur en chef de la revue Science of Tsunami Hazards, « la menace d’une génération de méga tsunamis due aux défaillances massives des flancs des stratovolcans insulaires a été largement surestimée ».

En 2002, Pararas-Carayannis a publié sa propre étude, décrivant les problèmes de l’étude de 2001 et apaisant les craintes de tout le monde.

« Les ruptures massives des flancs des stratovolcans insulaires sont des phénomènes extrêmement rares et aucun ne s’est produit dans l’histoire enregistrée », explique Pararas-Carayannis. « Des études récentes de modélisation numérique . . . ont été basées sur des hypothèses incorrectes d’instabilité de la pente des îles volcaniques, des dimensions de la source, de la vitesse de rupture et des mécanismes de couplage du tsunami.

Tout cela signifie que les chiffres que Ward et Day ont utilisés étaient des entrées incorrectes basées sur des hypothèses qu’ils ont faites pour un événement qui ne s’est jamais produit auparavant et « ont conduit à des surestimations des effets de champ lointain du tsunami ».

Janine Krippner, volcanologue au Global Volcanism Program, dit que la crainte du public d’un potentiel méga-tsunami indique un problème beaucoup plus vaste.

« Ce scénario a été discrédité par les chercheurs mais il sévit actuellement. Pourquoi ? Parce que nous sommes attirés par ce qui nous fait peur même quand ce n’est pas réel », a-t-elle déclaré à Newsweek. « Les gros titres prennent le moindre soupçon de vérité et le transforment en un croque-mitaine irrésistible, provoquant un réel stress et des dommages dans le monde entier. »

Heureusement, le Centre national d’alerte aux tsunamis a déclaré qu’il n’y avait pas de danger de tsunami pour la côte est sur la base de toutes les informations dont il dispose, y compris les niveaux d’eau.

Le tsunami le plus remarquable qui a frappé la côte est ces dernières années s’est produit en 1929 lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 7,2 a fait des vagues près de Terre-Neuve, au Canada.

La majeure partie, sinon la totalité, de l’énergie du tsunami peut avoir été déclenchée par un glissement de terrain sous-marin, causant des accélérations de 2 à 7 mètres concentrées sur la côte de Terre-Neuve, bien qu’elle ait été enregistrée aussi loin au sud que la Caroline du Sud.

Le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, qui a été mesuré à 8,4 sur l’échelle Moment Magnitude, a créé des vagues qui ont traversé l’océan Atlantique, mais n’ont pas dépassé 1 mètre de longueur d’onde.

Comme la côte du Golfe, il y a quelques rapports de petits tsunamis frappant la côte est à partir de tremblements de terre dans les Caraïbes, tous de moins d’un mètre.

Inutile de dire qu’il n’y a pas grand-chose à craindre en termes de méga-tsunami qui pourrait frapper la côte est de cette éruption volcanique, mais c’est possible.

Sur une note étrange, dans un épisode de 2003 des Simpsons, une émission télévisée, selon certains, connue pour « prédire » des événements tels que Donald Trump devenant président et même le verrouillage de Covid-19, a montré que les îles Canaries manquaient le flanc ouest, vraisemblablement d’un glissement de terrain. C’est exactement la zone que les chercheurs craignent de glisser dans l’océan et de provoquer un méga tsunami. C’est sûrement juste une étrange coïncidence, non ?

