Le vol d’œuvres d’art atteint le monde numérique: quelqu’un a pris des NFT évalués en milliers de dollars

Nifty Gateway, une plateforme d’achat et de vente de NFT, a subi ce que l’on peut considérer comme les premiers vols d’œuvres d’art numériques de l’histoire. Plusieurs utilisateurs ont signalé ces derniers jours que leurs comptes ont été piratés, perdre vos NFT valant des milliers de dollars et l’achat de plus de NFT sans autorisation avec leurs cartes bancaires.





Nifty Gateway permet achat et vente pratiques de NFT en utilisant des cartes bancaires au lieu de crypto-monnaies. Selon Vice, certains utilisateurs ont signalé que ces derniers jours, leurs comptes ont été piratés. Les intrus vendaient généralement les NFT ou en achetaient davantage avec la carte de crédit, puis les revendaient à nouveau. Le tout dans le but d’obtenir de l’argent et d’être transféré sur un compte bancaire externe.

Un utilisateur rapporté sur Twitter ont perdu un total de 20000 €. Tout cela, bien sûr, pour la valeur donnée aux NFT en question. Faites également circuler une liste des objets artistiques volés:

Liste des pièces volées de @niftygateway pirater. Pas un autre compte du mien compromis et d’autres personnes sur NG même hack. 150 000 € + d’objets volés. pic.twitter.com/GEC3Y4PdHQ – Clavier Monkey (@ KeyboardMonkey3) 15 mars 2021

Comment est-ce arrivé? Selon Nifty Gateway, c’est parce que les utilisateurs piratés n’avaient pas activé la vérification en deux étapes sur leurs comptes. Cela a permis aux pirates accéder aux e-mails des utilisateurs et de là au compte Nifty Gateway.

La particularité des NFT

Les NFT sont devenus à la mode ces dernières semaines. Comme nous l’avons vu à l’époque, ils vous permettent d’acheter et de vendre des articles numériques uniques en suivant à qui ils appartiennent via la blockchain. NFT sont jetons qui peut être attribué à n’importe quel fichier numérique pour savoir où il se trouve et à qui il appartient.

Ils ont fait beaucoup de manchettes ces derniers temps, pas en vain. Il y a ceux qui se vendent tweets, avec le premier de Jack Dorsey comme le plus populaire. Pour l’instant le plus gros achat correspond à l’artiste Beeple qui a vendu un NFT pour 69 millions de dollars.

Via | Vice