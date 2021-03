Le visiteur interstellaire «  Oumuamua est venu d’un «  extraterrestre Pluton  », suggère une nouvelle étude

En 2017, un point de lumière étrange a traversé le système solaire. Trois ans plus tard, une équipe de scientifiques prétend avoir compris de quoi il s’agissait.

Cette lumière était le premier visiteur interstellaire jamais détecté dans l’espace solaire. Les scientifiques ont avancé plusieurs théories époustouflantes à partir de ce bref coup d’œil: Peut-être que c’était un morceau de technologie extraterrestre abandonnée. C’était peut-être un lapin de poussière cosmique, fait d’hydrogène gelé incroyablement fragile. Maintenant, une autre équipe de chercheurs prétend avoir résolu le problème de ‘Oumuamua: c’était un azote iceberg, soutiennent-ils, s’est détaché d’un extraterrestre glacial Pluton.

Les scientifiques recherchent des théories exotiques pour expliquer «Oumuamua» parce qu’elle ne ressemblait à aucune comète que quiconque ait jamais vue auparavant. Non seulement il provenait de l’espace interstellaire, mais il clignotait également comme une balise de phare. Aucun télescope n’en a pris une image suffisamment décente pour révéler sa forme, mais ce modèle régulier de lumière changeante suggère que l’objet tournait et qu’il était large et plat comme un frisbee ou très long et fin comme un cigare.

En rapport: Les 12 objets les plus étranges de l’univers

Encore plus étrange: il a accéléré en passant devant le soleil, comme s’il s’agissait d’un moteur de fusée faible pompant une sorte de propulseur. Les comètes font cela aussi, mais leur propulseur – la vapeur d’eau – est visible aux télescopes. Ce qui poussait Oumuamua ne l’était pas.

Les deux théories populaires précédentes sur l’origine d’Oumuamua ont été conçues pour expliquer les deux caractéristiques du point lointain et clignotant.

La théorie de la technologie extraterrestre, avancée par l’astrophysicien de Harvard Avi Loeb, suggère que l’objet était une voile légère – un disque large, ultramince et ultraléger fabriqué par une civilisation extraterrestre qui s’est accélérée en raison de la pression du rayonnement solaire. La théorie correspond aux données, mais d’autres scientifiques ont fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de passer à une explication extraterrestre. « Oumuamua est bizarre, oui, mais principalement parce que les astronomes ne l’ont tout simplement pas très bien regardé, ont écrit des chercheurs en 2019 dans le journal. La nature .

La théorie du lapin de poussière cosmique propose que l’objet était plus ou moins un nuage gonflé en forme de cigare de solide hydrogène et la poussière interstellaire. L’évaporation de l’hydrogène accélérerait un tel objet passant près du soleil, tout comme la vapeur d’eau s’échappant d’une comète conventionnelle. Le problème avec cette théorie est qu’il n’est pas clair s’il y a un endroit dans l’univers suffisamment froid pour former un iceberg d’hydrogène, ou si un tel iceberg survivrait assez longtemps pour atteindre le système solaire .

L’hydrogène gèle à quelques degrés au-dessus du zéro absolu – quelque chose qui n’a jamais été vu se produire nulle part dans l’espace – et même la lumière lointaine d’étoiles lointaines et la faible lueur du fond cosmique des micro-ondes feraient cuire à mort un bloc d’iceberg d’hydrogène flottant librement si il a dérivé à travers l’univers pendant trop longtemps.

Maintenant, un nouvel ensemble de recherches écarte les deux théories en faveur d’une nouvelle: l’hypothèse de l’iceberg azoté.

Dans une paire de papiers publié le 16 mars dans le Journal of Geophysical Research: Planètes , deux chercheurs de l’Arizona State University soutiennent qu’un iceberg d’azote correspond au moins aussi bien aux données qu’un iceberg d’hydrogène: un tel iceberg aurait pu devenir un disque large alors que sa surface s’évaporait lentement au cours de ses voyages à travers la galaxie, tout comme un pain de savon s’aplatit au cours de nombreuses averses. Et, comme l’hydrogène, l’azote qui s’évapore ne serait pas visible aux télescopes.

Mieux encore: les astronomes ont vu se former de la glace azotée dans l’espace. La surface de Pluton est parsemée de morceaux brillants, qui ont été vus lorsque la sonde New Horizons de la NASA a survolé la planète naine en 2015.

Au fil du temps, ont écrit les chercheurs, les collisions avec d’autres objets distants du système solaire ont probablement frappé des billions de fragments de glace azotée d’au moins 50 mètres de large au-dessus de la surface de Pluton. Environ 80% de ces fragments ont probablement été éjectés dans l’espace interstellaire. Si d’autres systèmes solaires ont leurs propres Plutos, ont fait valoir les chercheurs, il y a probablement beaucoup de morceaux interstellaires d’azote là-bas. Et les calculs suggèrent qu’un disque d’azote solide juste sous un terrain de football de diamètre et d’environ 7,5 mètres d’épaisseur tomberait à travers le système solaire, comme l’a fait Oumuamua.

« Nous avons probablement résolu le mystère de ce qu’est » Oumuamua « , Steven Desch, astrophysicien de l’Arizona State University et co-auteur des nouveaux articles, dit dans un communiqué .

Garrett Levine, un chercheur de Yale qui n’a pas été impliqué dans la recherche actuelle, mais qui a étudié les conditions nécessaires pour produire des icebergs à hydrogène, a déclaré que le nouveau travail est très convaincant mais pas encore définitif.

Entre les explications relatives à l’hydrogène et à l’azote, a-t-il dit, ni l’une ni l’autre n’est clairement gagnante. Et les astronomes ne peuvent pas résoudre le mystère d’Oumuamua en se basant uniquement sur la brève observation de l’objet interstellaire à sa sortie du système solaire, qui a été menée aux limites absolues de la technologie des télescopes, a déclaré Levine.

Bien sûr, les icebergs d’hydrogène existent «à la limite de la faisabilité».

En rapport: 6 raisons pour lesquelles les astrobiologistes ont de l’espoir pour la vie sur Mars

Mais les icebergs azotés présentent leurs propres problèmes. Alors que l’hydrogène est l’élément le plus commun dans l’univers, l’azote est beaucoup plus rare et le processus décrit pour fabriquer des icebergs azotés ne produirait toujours qu’une population assez petite et diffuse d’objets azotés solitaires errant dans l’univers. ,

L’observatoire Vera C.Rubin au Chili, qui sera mis en ligne en 2022, pourrait résoudre la question, a déclaré Levine. Les télescopes actuels ne peuvent pas identifier et étudier rapidement les objets de type Oumuamua. Mais le futur télescope est conçu pour balayer de vastes étendues de ciel à la recherche de lumières faibles et mobiles et les observer de près. Il devrait repérer les visiteurs interstellaires beaucoup plus fréquemment et collecter beaucoup plus de données à leur sujet.

Les calculs de l’arrière de l’enveloppe de Levine estiment que si des icebergs d’hydrogène étaient produits dans un nuage de poussière interstellaire ultra-froid, un approximatif d’environ 10 pi d’objets semblables à Oumuamua entrerait dans notre système solaire au cours de la première décennie d’observation de Vera Rubin qui pourrait être visible par le nouveau télescope. Mais si «Oumuamua était un iceberg d’azote interstellaire, a déclaré Levinehe, le nouveau télescope aurait même de la chance d’en repérer un.

S’il y a beaucoup d’Oumuamuas là-bas, a déclaré Levine, c’est probablement un signe que l’hypothèse de l’hydrogène était correcte. Si plus d’Oumuamuas ne se présentaient, cependant, cela suggérerait que l’iceberg azoté aurait pu être une meilleure explication, a déclaré Levine.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.