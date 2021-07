Le visage de la franchise de Madden NFL 22 dépeint votre ascension vers la célébrité

L’histoire de Madden NFL 21 était un accident de voiture, mais EA Sports donne à Face of the Franchise une course de plus dans Madden NFL 22. Le mode vous verra à nouveau commencer à l’université avant d’être repêché dans la NFL, et vous pourrez choisir parmi une variété de classes différentes pour déterminer votre personnalité sur le gazon. Pour la toute première fois, vous pourrez également jouer en tant que secondeur, déplaçant l’action vers le côté défensif du terrain.

« Gagnez le premier choix global, attendez-vous à l’inattendu en vous adaptant à la routine hebdomadaire en tant que recrue de la NFL, jouez comme une superstar sur le terrain et utilisez votre influence pour devenir un héros au fur et à mesure que vous progressez », le texte de présentation lit. Cela ressemble beaucoup à la sortie de l’année dernière, bien que beaucoup plus dense – il y aura des émissions de podcast qui discuteront des jalons de votre carrière, et des scénarios multi-jeux vous mettront au défi de devenir un embrayage alors que vous devenez un rouage essentiel de votre franchise.

Espérons que le scénario et le doublage sont également un pas en avant, car soyons honnêtes, le Tragic Tale de Tommy Matthews était une parodie.