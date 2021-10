Le visage brûlé de Michael Myers révélé dans des photos d’Halloween tue dans les coulisses

Après sa sortie en salles et sur Peacock ce mois-ci, la nouvelle suite de slasher Halloween tue a dominé le box-office. Les fans se sont rassemblés en masse pour regarder le dernier film de Michael Myers qui dépeint le méchant emblématique à son plus violent encore. La suite reprend directement lorsque Halloween (2018) s’est arrêté avec Michael s’échappant de l’incendie de la maison que les Strodes espéraient le tuer.

Il s’avère que Michael Myers s’est un peu grillé, mais il sort du feu pour tuer à nouveau. Parce que le meurtrier muet insiste pour porter son masque pendant la majeure partie du film, les téléspectateurs ne voient pas très bien le personnage démasqué. Postées sur Instagram par Zach Myers, qui a eu la chance de visiter le plateau, quelques photos révèlent l’acteur de Michael Myers, James Jude Courtney, posant sans son masque. Les images montrent également comment le visage de Courtney a été maquillé pour avoir l’air endommagé par l’incendie, des détails que nous ne voyons pas vraiment dans Halloween tue. Vous pouvez les consulter ci-dessous.

« J’ai donc vu tout le monde publier ses photos BTS de Halloween tue maintenant que le film est sorti « , a déclaré Myers dans la légende. « En octobre 2019, j’ai été invité à retourner sur le plateau de ma franchise de films préférée de tous les temps. J’avais été sur quelques-uns avant. Mais celui-ci se sentait spécial. Voici quelques photos que j’ai prises de mes amis travaillant sur ce qui est maintenant le film n ° 1 dans le pays. C’était incroyable d’être sur le plateau et de voir ce film prendre vie… Et merci à tous ceux qui ont été si gentils et accueillants. »

Ces nouveaux Halloween les films aiment taquiner en montrant le visage de Michael Myers, mais s’arrêtent avant de donner aux fans un bon regard clair sur lui. C’est toujours le film original de 1978 de John Carpenter qui a fourni le regard le plus clair de la série sur le visage de l’adulte Michael lorsque Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) a démasqué le tueur vers la fin. Alors que Nick Castle dépeint le Michael Myers masqué dans ce film, c’est Tony Moran qui est intervenu pour apparaître en tant que Michael lors de la scène de démasquage. Moran a précédemment affirmé que son visage apparaîtrait dans Halloween tue, mais ce n’est pas le cas, ce qui laisse à penser que son camée prévu a été annulé en raison d’une controverse.

Essayer de brûler Michael vif n’a fait que le rendre plus fort, car le croque-mitaine est à son plus sanglant et plus brutal dans Halloween tue. Le nombre élevé de corps avait provoqué des réactions de division avec les fans. Certains ont aimé voir Michael faire un travail rapide de ses victimes tandis que d’autres manquent le suspense lent introduit par John Carpenter dans l’original. Une chose est sûre, c’est que le film est un succès financier avec de gros bénéfices continus au box-office.

Halloween tue est réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Danny McBride et Scott Teems. Jamie Lee Curtis joue aux côtés de Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall, Nancy Stephens, Charles Cyphers et Kyle Richards. Il joue actuellement dans les salles de cinéma et est diffusé sur Peacock.

