Le virus SRAS-CoV-2 pourrait trouver son chemin dans le cerveau par le nez, selon une nouvelle étude

La protéine de pointe du SRAS-CoV-2 a été trouvée dans les cellules neuronales, ce qui suggère que les neurones associés à l’odorat peuvent être infectés.

Une illustration du nouveau virus SARS-CoV2. Image: Nexu Science Communication / Trinity College

Le coronavirus nouveau peut pénétrer dans le cerveau des personnes par le nez, selon une étude publiée lundi 30 novembre qui pourrait aider à expliquer certains symptômes neurologiques observés dans COVID-19 patients, et informer le diagnostic et les mesures pour prévenir l’infection.

La recherche, publiée dans la revue Neuroscience de la nature, ont noté que le SRAS-CoV-2 affecte non seulement les voies respiratoires, mais affecte également le système nerveux central (SNC), entraînant des symptômes neurologiques tels que la perte de l’odorat, du goût, des maux de tête, de la fatigue et des nausées.

Bien que des recherches récentes aient décrit la présence d’ARN viral dans le cerveau et le liquide céphalo-rachidien, on ne sait toujours pas où le virus entre et comment il est distribué dans le cerveau.

Les chercheurs de la Charite Universitatsmedizin Berlin, en Allemagne, ont examiné le nasopharnyx – la partie supérieure de la gorge qui se connecte à la cavité nasale – un premier site probable d’infection virale et de réplication, et le cerveau de 33 patients – 22 hommes et 11 femmes – décédés avec COVID-19 .

L’âge médian au moment du décès était de 71,6 ans et le délai depuis le début du COVID-19 les symptômes jusqu’à la mort étaient une médiane de 31 jours, ont-ils dit.

Les chercheurs ont déclaré avoir trouvé la présence d’ARN du SRAS-CoV-2, le matériel génétique du virus, et des protéines dans le cerveau et le nasopharynx, ajoutant que des particules virales intactes ont également été détectées dans le nasopharynx.

Les niveaux les plus élevés d’ARN viral ont été trouvés dans la membrane muqueuse olfactive, ont-ils déclaré.

Selon les chercheurs, la durée de la maladie était inversement corrélée à la quantité de virus détectable, ce qui indique que des niveaux plus élevés d’ARN du SRAS-CoV-2 ont été trouvés dans les cas de durée de la maladie plus courte.

L’équipe a également trouvé la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 dans certains types de cellules de la couche muqueuse olfactive, où elle peut exploiter la proximité des tissus endothéliaux et nerveux pour pénétrer dans le cerveau.

Chez certains patients, la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 a été trouvée dans des cellules exprimant des marqueurs de neurones, suggérant que les neurones sensoriels olfactifs peuvent être infectés, ainsi que dans les zones du cerveau qui reçoivent des signaux olfactifs et gustatifs, ont déclaré les chercheurs.

Le SRAS-CoV-2 a également été trouvé dans d’autres zones du système nerveux, y compris la moelle épinière – le principal centre de contrôle respiratoire et cardiovasculaire du cerveau, ont-ils déclaré.

Les chercheurs ont noté que COVID-19 des études d’autopsie qui comprennent un large éventail d’échantillons sont nécessaires pour identifier les mécanismes précis qui interviennent dans l’entrée du virus dans le cerveau et pour examiner d’autres points d’entrée potentiels.

