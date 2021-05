Le virus du «  cheval de Troie  » des abeilles s’appuie sur l’habitude des abeilles de cannibaliser leurs petits

UNE virus qui laisse les abeilles avec des ailes tronquées et inutiles, des abdomens gonflés et un cerveau paresseux avant de les tuer profite de l’une des habitudes les plus méchantes des pollinisateurs – une tendance à cannibaliser leurs petits, selon une nouvelle étude.

Le virus de l’aile déformée (DWV) se cache à l’intérieur du ventre des acariens qui s’attaquent aux petits des abeilles; ensuite, les insectes ouvriers sont infectés lorsqu’ils engloutissent les bébés abeilles, ont découvert les chercheurs.

Cette découverte peut expliquer pourquoi le DWV est devenu beaucoup plus catastrophique, conduisant souvent à l’effondrement des colonies, maintenant par rapport au passé. Recherche publiée le 26 avril dans la revue Rapports scientifiques a constaté que la virulence croissante du DWV est due, en partie, aux comportements de cannibalisme de l’abeille domestique.

Quand une larve abeille (Apis mellifera) est malade, une abeille ouvrière est susceptible de renifler l’infection, d’ouvrir le capuchon de la cellule de couvain de la larve malade et de la manger. Les entomologistes appellent ce comportement le cannibalisme hygiénique.

«C’est un comportement bénéfique, et de nombreux apiculteurs se reproduisent activement pour cela», a déclaré Jay Evans, entomologiste au laboratoire de recherche sur les abeilles du ministère américain de l’Agriculture. Il est particulièrement utile pour lutter contre les infections bactériennes et fongiques, a déclaré Evans, car les travailleurs tuent l’infection avant qu’elle ne produise des spores qui peuvent infecter le reste de la colonie.

Les colonies d’abeilles utilisent également cette tactique contre les parasites tels que Varroa destructor, un acarien qui s’attache au corps de l’abeille et se nourrit de sa graisse. Varroa les infections peuvent paralyser une colonie d’abeilles, mais des comportements tels que le cannibalisme hygiénique maintiennent largement les acariens sous contrôle.

Mais il s’avère que DWV utilise les propres défenses des abeilles contre elles. Varroa les acariens ne sont que les chevaux de Troie qui permettent au virus d’accéder à toute la colonie.

« Ce virus existe depuis longtemps, mais il n’est devenu un problème que ces dernières années car il a établi ce lien avec les acariens », a déclaré Evans. Varroa les acariens, bien qu’ils constituent une menace en eux-mêmes, sont devenus plus dangereux depuis les années 1980, car DWV a évolué pour les utiliser comme vecteur.

Pour en savoir plus sur le mode de transmission du virus, Evans et ses collègues ont délibérément infecté des nymphes d’abeilles dans une colonie de laboratoire avec Varroa les acariens. Ces acariens portaient une souche spécifique de DWV qui contenait un code-barres génétique identifiable. Après avoir infecté les pupes, les ouvrières venaient, débouchaient les pupes infectées et mangeaient la plupart des pupes. Les chercheurs ont ensuite testé les travailleurs pour la présence de la souche expérimentale de DWV et ont constaté que si le cannibalisme contrôlait facilement les acariens, les travailleurs étaient souvent infectés par le DWV. Leur deuxième expérience a exploré comment le virus se propage parmi les travailleurs. Il s’est avéré que le virus court-circuitait encore un autre comportement bénéfique chez les abeilles, appelé trophallaxis, dans lequel les abeilles ouvrières qui ont pris un repas partagent souvent cette nourriture avec leurs sœurs plus affamées en régurgitant une partie dans leur bouche.

Pour examiner la transmission par trophallaxie, les chercheurs ont divisé les abeilles ouvrières en groupes et ont séparé ces groupes par un treillis métallique. Le maillage empêchait les groupes de se mélanger, mais permettait tout de même l’échange de nourriture d’un côté à l’autre. Après que les abeilles d’un côté aient cannibalisé des pupes infectées par le DWV, elles ont passé de la nourriture à travers le filet à l’autre groupe. Les chercheurs ont trouvé des niveaux significativement plus élevés de transmission de DWV aux abeilles qui ont reçu de la nourriture régurgitée.

«Il y a un article des années 50 où les chercheurs ont donné de la nourriture aux abeilles contenant des traceurs radioactifs, et ils ont découvert que chaque abeille a un réseau immédiat de près de 2 000 autres abeilles», a déclaré Evans.

Jusque dans les années 1980, le DWV était considéré comme un virus latent que seule la reine transmettait à la progéniture occasionnelle. Maintenant, DWV se propage comme une traînée de poudre à travers les colonies d’abeilles en détournant leurs propres comportements hygiéniques.

Mais les abeilles sont prises dans une impasse, car les abeilles sans ces comportements hygiéniques ne durent vraiment pas longtemps une fois que les acariens ont infecté la colonie.

« Cette combinaison d’acariens et de virus est vraiment le plus grand défi pour l’apiculture en ce moment », a déclaré Evans.

