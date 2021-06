Le virus COVID-19 se déplace plus rapidement que les vaccins, la promesse de vaccin du G7 ne suffit pas: OMS

15 juin 2021 11:05:48 IST

L’OMS a averti lundi que Covid-19 allait plus vite que les vaccins, et a déclaré que le vœu du G7 de partager un milliard de doses avec les pays les plus pauvres n’était tout simplement pas suffisant. Les dirigeants mondiaux de la santé ont également averti que l’engagement était trop petit, trop tard, avec plus de 11 milliards de vaccins nécessaires. Face à l’indignation suscitée par les disparités dans l’accès au jab, les puissances industrialisées du Groupe des Sept se sont engagées lors d’un sommet du week-end en Grande-Bretagne à porter le total de leurs dons de doses à plus d’un milliard, contre 130 millions promis en février.

« Je salue l’annonce selon laquelle les pays du G7 feront don de 870 millions de (nouvelles) doses de vaccin, principalement via Covax », a déclaré aux journalistes le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« C’est une grande aide, mais nous avons besoin de plus, et nous en avons besoin plus rapidement. À l’heure actuelle, le virus se déplace plus rapidement que la distribution mondiale de vaccins.

« Plus de 10 000 personnes meurent chaque jour… ces communautés ont besoin de vaccins, et elles en ont besoin maintenant, pas l’année prochaine. »

Alors que les habitants de nombreux pays riches profitent d’un retour à la normale grâce à des taux de vaccination élevés, les vaccins restent rares dans les régions les moins riches du monde.

En termes de doses administrées, le déséquilibre entre le G7 et les pays à faible revenu, tels que définis par la Banque mondiale, est de 73 pour un.

De nombreuses doses de G7 données seront filtrées via Covax, un organisme mondial chargé d’assurer une distribution équitable des vaccins.

Géré par l’OMS, l’alliance Gavi pour les vaccins et le CEPI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, il a à ce jour expédié plus de 87 millions de doses de vaccin dans 131 pays, soit beaucoup moins que prévu.

objectif de 70 pour cent

L’OMS veut qu’au moins 70 pour cent de la population mondiale soit vaccinée d’ici la prochaine réunion du G7 en Allemagne l’année prochaine.

« Pour ce faire, nous avons besoin de 11 milliards de doses. Le G7 et le G20 peuvent y arriver », a déclaré Tedros.

L’association caritative médicale Médecins sans frontières a demandé à quel point le G7 était sincère dans la poursuite de l’équité en matière de vaccins.

« Nous devons voir plus clairement le nombre réel de doses données et le temps exact qu’il faudra pour traduire leurs promesses en un impact et un accès réels », a déclaré Hu Yuanqiong de l’association médicale. AFP.

En plus du partage des doses, le plan de bataille anti-pandémie du G7 comprend des engagements pour éviter de futures pandémies – réduisant le temps nécessaire pour développer et autoriser les vaccins à moins de 100 jours, renforçant la surveillance mondiale et renforçant l’OMS.

Mais les observateurs ont exprimé leur scepticisme quant à leur volonté d’aller jusqu’au bout sur le dernier point en particulier.

« Je croirai (ce) moment où les contributions à l’OMS seront augmentées », a tweeté Ilona Kickbusch, directrice fondatrice et présidente du Global Health Center à Genève.

Appel de 16 milliards de dollars

D’autres ont souligné la nécessité de résoudre rapidement la question des protections par brevet des vaccins Covid, pour augmenter la production.

Des négociations à part entière en vue d’une éventuelle suspension des protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid, ainsi que d’autres outils médicaux nécessaires pour lutter contre la pandémie, viennent de commencer à l’Organisation mondiale du commerce après des mois de débats controversés.

Les dirigeants du G7 « disent vouloir vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine, mais leurs actions montrent qu’ils se soucient davantage de protéger les monopoles et les brevets des géants pharmaceutiques », a déploré Max Lawson, responsable de la politique d’iniquité d’Oxfam.

Human Rights Watch a accepté.

« Se concentrer sur les vaccins et faire des dons caritatifs ne suffisent pas », a déclaré à l’AFP Aruna Kashyap, conseillère principale de Human Rights Watch pour les entreprises et les droits humains.

« L’échec du G7 à soutenir sans équivoque une dérogation temporaire aux règles mondiales de propriété intellectuelle est un statu quo mortel. »

L’OMS et ses partenaires ont également souligné le besoin désespéré de fonds pour surmonter la pandémie.

Plus de 16 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros) sont encore nécessaires cette année pour financer intégralement les efforts visant à accélérer la production et l’accès aux diagnostics, traitements et vaccins Covid-19 contre le Covid-19.

Ce chiffre représente moins d’un pour cent des dépenses annuelles de défense mondiale, a souligné le directeur des urgences de l’OMS, Michael Ryan.

« Nous pouvons certainement nous permettre un pour cent de cela pour sauver des vies et mettre fin à cette pandémie. »

