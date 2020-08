Le virus attaque les organes: Covid-19 vieillit-il les gens plus rapidement?

Une étude de Kiel tente d’étudier les conséquences à long terme de Covid-19. Le scientifique principal soupçonne que le virus vieillit plus rapidement les personnes infectées. Un homme de 30 ans pourrait avoir les organes d’un homme de 60 ans après dix ans, craint-il – même avec des cours légers.

Les conséquences à long terme de Covid-19 sont de plus en plus au centre de la science. Diverses études indiquent quant à elles que même avec une évolution bénigne de la maladie, des dommages permanents sont possibles. Des chercheurs du Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein (UKSH) à Kiel ont maintenant commencé une nouvelle étude sur le Sars-CoV-2-infecté, qui examine les lésions organiques à long terme après une maladie survivante. L’accent est mis sur les poumons, le cœur, les reins, le foie, le métabolisme et le système nerveux. Le directeur de l’étude, Stefan Schreiber, craint que l’inflammation liée aux organes de Covid-19 puisse attaquer si fortement que les gens vieillissent plus rapidement.

Comment sont les personnes infectées dans dix ans?

Tout d’abord, son équipe examinera une période de 24 mois, a déclaré Schreiber der “Welt”. Mais il pense qu’en fin de compte, il faut savoir comment vont les anciennes personnes infectées après cinq ou dix ans. Son soupçon est que le virus accélère les processus de vieillissement des organes internes inaperçus en plus des conséquences concrètes de la maladie. Et la gravité d’une maladie aiguë n’est peut-être pas déterminante.

Covid-19 est une soi-disant maladie endothéliale, explique Schreiber. «L’endothélium est le nom des cellules qui forment les parois des vaisseaux sanguins. Elles sont partout dans notre corps où se trouvent des vaisseaux sanguins, le soi-disant endothélium est en fait notre plus grand organe. Et apparemment, c’est aussi l’une des cibles préférées des virus, ces cellules aussi infecté. “

“Le système immunitaire lance une bombe, pour ainsi dire”

Le scientifique basé à Kiel sait, d’après les examens post-mortem, à quel point l’inversion des vaisseaux sanguins serait endommagée par la maladie. De nombreuses cellules endothéliales meurent à la suite de l’infection, ce qui alerte le système immunitaire. C’est assez radical, dit-il. “Les dommages sont d’abord isolés, puis le tissu affecté est détruit, pour ainsi dire jette une bombe dessus et le reconstruit à nouveau. Mais si cela se produit à une telle échelle, il y aura d’énormes troubles, une tempête de signal qui continue de se réchauffer.”

Les dommages pourraient être réparés après la maladie, dit Schreiber. Cependant, il pense que ces effets massifs ne peuvent laisser l’endothélie sans laisser de trace, ce qui affecte à son tour les organes dans l’approvisionnement en sang desquels ils sont impliqués.

Les conséquences sont traitables

Vous ne pouvez pas rendre les organes pré-âgés à nouveau jeunes, dit le médecin. Mais vous pouvez faire quelque chose au sujet des effets, «et très efficacement». En principe, les maladies en médecine interne sont principalement le vieillissement, ce qui entraîne une perte de fonction, explique Schreiber. Par exemple, cela peut entraîner une hypertension artérielle ou une résistance à l’insuline, qui peut être traitée avec des médicaments ces jours-ci et augmenter ainsi l’espérance de vie.

C’est pourquoi il est si important de mesurer les effets à long terme de Covid-19 le plus tôt possible, explique le scientifique. “Parce qu’alors il y aurait une indication claire pour effectuer des contrôles préventifs avec ceux qui se sont rétablis – à la fin, grâce à des thérapies éprouvées, les empêcher de mourir plus tôt que les personnes qui n’ont pas souffert d’une infection par Sars-CoV-2.”