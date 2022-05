Le violon du magicien d’Oz mis aux enchères pourrait rapporter 20 millions de dollars

Le magicien d’Oz, ce classique intemporel de 1939, est le film de certaines des pièces les plus convoitées de l’histoire d’Hollywood. Des pantoufles rubis au costume du Lion lâche, les artefacts de ce film continuent de faire le tour du monde et d’attirer des foules de tous âges. Une nouvelle pièce du film sera mise aux enchères le mois prochain, mais cet artefact a sa propre histoire. La pièce est un violon vieux de 300 ans, et les experts estiment qu’elle pourrait rapporter jusqu’à 20 millions de dollars.

Le violon en question aurait été utilisé dans la partition originale de Le magicien d’Oz. L’instrument est un Stradivarius rare, fabriqué par la famille italienne Stradivari aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cet instrument particulier appartenait à Toscha Seidel, qui était largement considéré comme l’un des plus grands violonistes du XXe siècle.

FILM VIDÉO DU JOUR

Né à Odessa en 1899, Seidel a étudié à Saint-Pétersbourg et a développé son style de jeu unique. Il fait ses débuts américains au Carnegie Hall de New York en 1918, puis il part en tournée aux États-Unis, puis en Europe et en Australie tout au long des années 1920. Dans les années 1930, il émigre aux États-Unis pour poursuivre une carrière dans le cinéma. Seidel a participé à plusieurs films, l’un de ses plus célèbres étant Intermezzo. Le film d’amour de 1939 a suivi Leslie Howard jouant un violoniste qui tombe amoureux de son accompagnement joué par Ingrid Bergman. Seidel a fourni la musique de violon à la place de Howard.

En ce qui concerne Le Magicien d’Oz va, il n’y a pas trop d’histoire derrière l’implication du violoniste. L’historien de MGM Oz, John Fricke, n’a pas été en mesure de confirmer que Seidel est le violoniste solo de la partition, mais note qu ‘«il y a un travail glorieux de violon solo dans le soulignement». La principale possibilité est que Seidel était sous contrat MGM en février 1939, le score de Le magicien d’Oz a été enregistré en mai 1939, c’était probablement le résultat de son implication dans la production.

Lié:

La musique des générations





Toscha Seidel

Quel que soit le poids de l’implication du violon dans Le magicien d’Oz, il contient encore beaucoup d’histoire et de souvenirs. Seidel a continué à jouer de son Stradivarius pendant près de quatre décennies. En dehors de onces et IntermezzoSeidel a participé aux bandes sonores de La grande valse, Balalaikaet Mélodie pour trois. Seidel a également donné des cours de violon au célèbre physicien Albert Einstein. Plus tard, les deux ont joué un concerto pour double violon Back pour collecter des fonds pour les scientifiques juifs allemands qui fuyaient les territoires occupés par les nazis.

Cela fait plus de 15 ans qu’un instrument de la période dorée surnommée des Stradivari n’a pas été mis aux enchères. Cet instrument particulier, surnommé « da Vinci » a été créé en 1741 et a été acheté Seidel en 1924. Le violoniste l’a payé 25 000 € et l’achat a fait la une des journaux du New York Times. Carlos Tome, directeur de la salle d’instruments Tarisio, a parlé à Variety de la prochaine vente aux enchères.

« C’est pour nous un immense plaisir de présenter cet instrument, dont la voix exquise nous parle encore à travers de nombreux enregistrements classiques et musiques de films interprétés par l’incomparable Toscha Seidel. Nous ne pouvons qu’imaginer le frisson que cet instrument a généré pour d’innombrables musiciens et publics au cours des siècles.

Tarisio exposera le violon de Seidel avant le jour des enchères à Londres, Berlin, Pékin, Shanghai, Hong Kong et New York.





La bande-annonce de Gatlopp révèle un jeu à boire surnaturel mortel

Lire la suite





A propos de l’auteur