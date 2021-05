Le vin vieilli pendant 14 mois à la Station spatiale internationale est en vente pour 1 million de dollars

Vinaigre de vin de Reims vieilli 12 mois 25 cl

Respectant la tradition champenoise, ce vinaigre est élaboré à partir des vins de cépages Chardonnay, Pinot noir et Pinot meunier. Vieilli en nos chais dans des fûts de chêne durant un an, il offre une finesse et un bouquet boisé qui en font un produit unique sur le marché. Le vinaigre de vin de Reims est disponible à l'achat et au meilleur prix sur le site de Pomme d'Ambre, votre épicerie fine en ligne. Retrouvez les produits sélectionnés pour leurs qualités et leurs bienfaits. Goûtez Pomme d'Ambre !