Le vin rouge dans l’espace peut vieillir plus vite que sur Terre, selon une étude

Le vin rouge stocké à la Station spatiale internationale pendant plus d’un an avait un goût un peu différent de celui de ses homologues terrestres et, étonnamment, vieilli plus vite, aussi, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont expédié 12 bouteilles de vin de Bordeaux à la station spatiale sur un vaisseau cargo Northrop Grumman Cygnus en novembre 2019 – non pas pour accompagner les repas des astronautes, mais pour étudier comment la microgravité, ou l’apesanteur, affecte le vin à mesure qu’il vieillit. Le vin est resté dans une boîte scellée au laboratoire en orbite pendant 438 jours et 19 heures avant de revenir sur Terre à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Dragon en janvier.

Comparé à une bouteille du même vin qui a vieilli pendant le même temps sur Terre, le vin qui a vieilli à la Station spatiale internationale « a peut-être vraiment évolué un à deux voire trois ans de plus que ce à quoi on pourrait s’attendre de celui qui avait est resté sur Terre », a déclaré l’écrivain vinicole Jane Anson, qui a participé au test de goût, aux journalistes lors d’une conférence de presse plus tôt cette année.

Anson était l’un des 12 panélistes qui ont participé au test de goût après le retour du vin de l’espace. Parmi ces panélistes, cinq (dont Anson) étaient des dégustateurs de vin professionnels. Pour la première partie du test, les panélistes ont reçu trois verres de vin, ne sachant pas quels verres contenaient le vin de l’espace.

« À ce stade, nous recherchons des aromatiques et des éléments visuels, si nous pouvions voir une différence », a déclaré Anson lors du briefing du 24 mai. « Nous devions essentiellement choisir lequel des trois était différent. Et parmi ceux-ci, j’ai vu une différence dans l’évolution de la couleur du vin dans l’un d’entre eux. Je ne savais pas laquelle. »

Pour la deuxième partie du test, les panélistes « ont fait une dégustation comparative directe des deux vins – tous deux fantastiques – et l’une des principales choses à regarder au départ était, ces vins ont-ils survécu? Sont-ils tous les deux de bonne qualité? Et la réponse à cela serait certainement, oui », a déclaré Anson.

Pour le test de goût, les participants ont reçu trois verres de vin chacun, ne sachant pas lequel avait vieilli dans l’espace et lequel était resté sur Terre. (Crédit d’image: Mission WISE)

« A l’unanimité, les deux vins ont été considérés comme de grands vins, ce qui signifie que malgré le séjour de 14 mois sur la Station spatiale internationale, le » vin de l’espace « a été très bien évalué sensoriellement », Philippe Darriet, chercheur à l’Université de Bordeaux qui a organisé le test de goût, a déclaré dans un communiqué.

« Des différences ont été perçues concernant la couleur des vins. Concernant les composants aromatiques et gustatifs: les deux vins ont été décrits avec un vocabulaire riche attestant d’une complexité olfactive et gustative remarquable; des dimensions sensorielles de douceur, d’harmonie et de persistance ont été particulièrement relevées », a ajouté Darriet.

Les chercheurs prévoient de publier les résultats de l’étude dans une revue scientifique et n’ont révélé qu’une analyse préliminaire du goût et d’autres tests sensoriels lors de la conférence de presse.

Une startup appelée Space Cargo Unlimited a envoyé du vin rouge à la Station spatiale internationale … pour la science (Crédit d’image: Mission WISE)

Le vin de l’espace était la première des six expériences que la start-up française Space Cargo Unlimited envisage de faire voler pour un projet de recherche appelé Mission WISE, qui signifie « Vitis Vinum in Spatium Experimentia » (en latin « vin de raisin dans l’expérience à distance »).

La deuxième mission, appelée «Alpha», a été lancée sur New Shepard de Blue Origin en décembre 2019, pour étudier l’effet de la microgravité sur les callosités de la vigne (ou pousses de vigne) lors d’une mission de courte durée. Puis en mars 2020, Mission Wise a lancé l’expérience «Canes» avec 320 plants de vigne à la station spatiale sur la mission cargo Dragon CRS-20 de SpaceX, pour un séjour de six mois au laboratoire en orbite. Les trois prochaines expériences, dont le lancement est prévu pour la fin de 2022, se concentreront sur les bactéries, les levures et les processus de fermentation.

Les bouteilles de vin ont été expédiées à la station spatiale à l’intérieur de ces bidons. (Crédit d’image: Mission WISE)

« Le voyage que nous avons commencé il y a six ans pour vraiment tirer parti des environnements spatiaux pour l’avenir de l’agriculture et de la viticulture », a déclaré Nicolas Gaume, co-fondateur de Space Cargo Unlimited, lors de la conférence de presse. « Mission Wise est le premier programme de recherche complet mené par le secteur privé, visant à trouver une solution pour l’avenir de l’agriculture grâce à l’espace. »

Gaume et ses collègues espèrent que l’étude du vin et d’autres aliments dans l’espace pourrait non seulement être utile pour les futures missions spatiales avec équipage, mais aussi aider à préparer le monde aux effets du changement climatique sur l’agriculture, comme le raisin.

«Sur la Station spatiale internationale, où nous menons nos expériences, l’environnement terrestre est recréé comme tout. Nous avons le même niveau de température, le même niveau de pression, d’humidité, le même niveau d’oxygène, tout sauf un paramètre: la gravité . Et c’est important », a déclaré Gaume. «Lorsque nous supprimons cet élément clé de la vie, tout ce qui vit à l’intérieur de la Station spatiale internationale est vraiment exposé à un stress immense, un stress qui déclenche des évolutions et des changements que nous voulons capturer avec Mission Wise pour forger des options pour l’avenir de notre agriculture et viticulture. «

Une bouteille de vin est scellée à l’intérieur d’un bidon pour être expédiée à la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: Mission WISE)

Darriet a ajouté lors de la conférence de presse qu’il s’attend à ce que ce travail « puisse nous éclairer sur l’évolution de la perception sensorielle, ou le plaisir de la perception sensorielle – ce qui est très important, évidemment – associé à également des types d’aliments qui pourraient être conservés dans des conditions de l’apesanteur. Nous sommes donc convaincus que cette étude devrait pouvoir donner des informations, pas forcément sur le vin … mais aussi sur d’autres types de produits alimentaires dans le cadre de missions spéciales. »

