Le village de Resident Evil semble situé en Roumanie

Il semble que Resident Evil Village se déroulera pour la plupart dans un village oublié de Roumanie, alors que les fanatiques de la série aux yeux d’aigle ont repris quelques détails supplémentaires de l’événement de démonstration de la nuit dernière organisé par Capcom. Les enquêteurs ont restreint l’emplacement à la Roumanie grâce à la devise que vous utiliserez pour acheter des articles au marchand, connu sous le nom de Lei. C’est le pluriel de Leu – la monnaie de la Roumanie. En tant que tel, nous pouvons supposer en toute sécurité qu’Ethan Winters escaladera les chemins et les falaises peu accueillants du pays.

Le jeu ne commence cependant pas là. Quelques années après les événements de Resident Evil 7: Biohazard, Winters et sa femme Mia se sont installés dans un nouvel endroit et ont mis leur passé derrière eux. C’est lorsque leur bébé est volé, vraisemblablement par Chris Redfield et ses coéquipiers, qu’Ethan doit se rendre à la destination éloignée.